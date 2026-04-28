Resep Iced Choco Date: Minuman Segar dengan Manis Alami Kurma

JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari minuman segar yang enak tapi tetap terasa “aman” karena manisnya alami, iced choco date bisa jadi pilihan yang pas.

Perpaduan cokelat creamy dengan kurma menghasilkan rasa yang unik tidak terlalu manis, tapi tetap rich dan memuaskan.

Minuman ini cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai pelepas dahaga di siang hari atau sebagai teman santai di rumah.

Selain rasanya enak, iced choco date juga cukup mengenyangkan karena menggunakan bahan alami seperti kurma dan susu.

Dilansir dari akun Instagram @zakiairt, minuman ini disukai berbagai kalangan. Rasa cokelatnya lembut sehingga cocok untuk anak-anak, sementara orang dewasa juga bisa menikmati manis alami dari kurma tanpa tambahan gula berlebih.

Keunikan dari iced choco date terletak pada kombinasi rasa manis alami dari kurma dengan pahit lembut dari cokelat.

Sejumput garam juga berperan penting untuk menyeimbangkan rasa, sehingga minuman terasa lebih “hidup”.

Selain itu, proses pembuatannya sangat praktis, cukup blender semua bahan, dan minuman segar siap dinikmati dalam hitungan menit.

Berikut bahan dan cara membuatnya: