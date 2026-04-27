19 Pilihan Kuliner Nasi biryani Terbaik di Jakarta dengan Cita Rasa Timur Tengah yang Kaya Rempah

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai kota dengan ragam pilihan kuliner internasional, termasuk nasi biryani khas Timur Tengah yang kini semakin digemari berbagai kalangan.

Nasi kaya rempah yang dipadukan dengan daging ayam, kambing, atau sapi ini menghadirkan cita rasa autentik yang selalu berhasil memikat lidah.

Dari restoran mewah bergaya Timur Tengah hingga kedai sederhana dengan harga terjangkau, pilihan nasi biryani di ibu kota sangat beragam.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Senin (27/4), berikut 19 rekomendasi tempat makan kuliner nasi biryani enak di Jakarta.

1. Ajwad Resto

Ajwad Resto menyajikan beragam hidangan Timur Tengah autentik, dengan nasi biryani sebagai menu andalan yang terdiri dari nasi kaya rempah berpadu ayam goreng atau kambing panggang.

Tersedia pula menu lain seperti kabsah, mandi, syawarma, kebab laham, dan hummus, berlokasi di Jalan Raya Condet No. 50, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, buka setiap hari pukul 11.00 hingga 21.00.