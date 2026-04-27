16 Pilihan Restoran Thailand di Jakarta, Tempat Makan dengan Sensasi Asam, Pedas, dan Segar Sekaligus

JawaPos.com – Masakan Thailand adalah salah satu kuliner Asia paling populer di Jakarta, hadir dengan perpaduan rasa asam, pedas, manis, dan gurih yang khas dalam setiap sajiannya.

Dari restoran fine dining bergaya elegan hingga kafe santai yang instagramable, tempat makan Thailand di kota ini terus berkembang dan semakin banyak diminati berbagai kalangan.

Setiap restoran punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan, konsep tempat, hingga suasana yang membedakannya dari restoran Thailand lainnya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan tripzilla.id pada Minggu (26/4), berikut 20 rekomendasi tempat makan restoran kuliner Thailand di Jakarta.

1. Thai Alley

Restoran bergaya street food yang berlokasi di Pacific Place Mall, Lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman, SCBD ini dimasak langsung oleh chef asli Thailand dengan menu andalan Tom Yam Talay berisi seafood, lemongrass, dan kuah asam pedas yang autentik.

Suasana tempatnya juga sangat instagramable sehingga cocok untuk berfoto sambil menikmati berbagai hidangan khas Thailand lainnya yang tersedia di menu.

2. Chandara

Restoran yang berlokasi di Plaza Senayan, Lantai P4 Unit CP No. 414, Jl. Asia Afrika No. 3, Gelora dan buka setiap hari pukul 11.00–22.00 ini mengolah hidangan dengan bahan premium berkualitas tinggi.