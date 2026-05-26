Demi Pendidikan Layak, Gedung Sekolah Dasar Dibangun di Daerah Terpencil Bogor

JawaPos.com - Akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil masih menjadi sorotan banyak pihak. Rotary Club Jakarta Menteng memutuskan membangun gedung baru di SDN Kadusewu di Kampung Cijantur, Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai upaya pemerataan pendidikan.

Pembangunan ini dilakukan karena bangunan sekolah sebelumnya begitu memprihatinkan. Dengan lokasi terpencil dan sulitnya akses menuju sekolah tersebut, membuat kegiatan belajar mengajar tidak maksimal.

Proses pembangunan sudah berjalan sejak 2023. Perbaikan akses pun dilakukan agar para siswa dan tenaga pengajar lebih mudah menjangkau lokasi.

Guru SDN Kadusewu, Widyastuti mengatakan, sebelumnya akses menuju sekolah hanya jalan setapat tanah merah. Sehingga sangat licin dilalui saat hujan turun.

"Mudah-mudahan membuat anak-anak lebih giat lagi belajarnya karena ini memotivasi kita supaya anak-anak itu bisa meraih cita-citanya," ujar Widyastuti.

Sementara itu, Hetty Andika Perkasa menegaskan, tantangan geografis tidak boleh menghalangi hak pendidikan anak. Kepedulian ini yang menjadikannya tergerak memberikan akses pendidikan yang layak untuk anak-anak.

"Renovasi kelas jauh ini bukan hanya tentang memperbaiki bangunan, tetapi juga memberikan semangat, harapan, dan motivasi kepada anak-anak agar terus belajar dan meraih cita-cita mereka," ungkap Hetty.