Bandung Punya 13 Kuliner Sate Enak yang Selalu Ramai Diburu, Aroma Menggoda Cita Rasa Juara

JawaPos.com – Kota Bandung tidak hanya dikenal sebagai kota wisata dan fashion, tetapi juga sebagai surga bagi pecinta kuliner sate.

Dari sate kambing legendaris hingga sate taichan modern, kota ini menawarkan beragam pilihan yang memanjakan selera semua kalangan.

Setiap warung memiliki keunikan tersendiri mulai dari bumbu, cara penyajian, hingga bagian daging yang digunakan.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Cove pada Selasa (21/4), berikut 13 rekomendasi tempat kuliner sate enak di Bandung.

1. Sate Jando Gasibu

Sate Jando Gasibu adalah warung sate populer yang menggunakan lemak atau gajih sebagai bahan utamanya, dibakar hingga matang lalu disajikan bersama saus kacang yang lezat.

Tersedia pilihan sate sapi Rp30.000 dan sate ayam Rp25.000 per porsi, berlokasi di Jalan Hayam Wuruk, Citarum, Kota Bandung, dan selalu ramai sehingga pengunjung perlu bersabar untuk antre.

2. Sate Maulana Yusuf

Sate Maulana Yusuf menyajikan berbagai pilihan sate dengan daging empuk dan bumbu kacang kental yang disajikan terpisah, tersedia dalam varian ayam, kambing, sapi, ati ampela, dan kulit ayam.