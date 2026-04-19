Resep Ayam Kukus Oyong: Menu Sehat, Gurih, dan Praktis untuk Sehari-hari

JawaPos.com - Jika kamu sedang mencari menu sehat yang tetap lezat dan mudah dibuat, ayam kukus oyong bisa jadi pilihan tepat. Hidangan ini mengombinasikan protein dari ayam dengan sayuran segar, menghasilkan sajian yang ringan namun tetap mengenyangkan. Cocok untuk menu diet, makan keluarga, atau bahkan bekal harian.

Olahan kukus dikenal sebagai metode memasak yang lebih sehat karena tidak menggunakan banyak minyak. Selain itu, nutrisi dari bahan makanan juga lebih terjaga. Dalam resep ini, oyong memberikan tekstur lembut dengan rasa segar yang khas, sementara ayam yang dimarinasi menghadirkan cita rasa gurih yang meresap.

Dilansir dari akun Instagram @devinahermawan, resep ayam kukus oyong ini dibuat dengan bahan sederhana namun menghasilkan rasa yang kaya. Perpaduan bumbu marinasi dan saus siram membuat hidangan ini tetap nikmat meskipun dimasak tanpa digoreng.

Menariknya, tambahan sohun dalam resep ini membuat tekstur hidangan semakin bervariasi. Sohun akan menyerap kuah dari ayam dan bumbu, sehingga setiap suapan terasa lebih lezat. Ditambah dengan bawang putih dan cabai rawit, aroma dan rasa hidangan ini semakin menggugah selera.

Proses pembuatannya pun sangat praktis, hanya perlu menyiapkan bahan, menyusun dalam wadah, lalu dikukus hingga matang. Cocok untuk kamu yang ingin memasak tanpa ribet namun tetap ingin hasil yang istimewa. Berikut bahan dan langkah pembuatannya:

Bahan Marinasi:

Paha ayam filet

Kaldu jamur

Kaldu ayam bubuk

Merica

Gula pasir

Saus tiram

Kecap asin

Minyak wijen

Tepung tapioka

Bahan Lainnya:

Oyong

Sohun (rendam air)

Bawang putih (cincang)

Cabai rawit merah (iris)

Kecap asin

Saus tiram

Air

Cara Membuat:

1. Potong ayam memanjang, lalu campurkan dengan semua bahan marinasi. Aduk hingga rata dan diamkan sejenak agar bumbu meresap.

2. Kupas oyong dan potong sesuai selera.

3. Siapkan wadah tahan panas, susun sohun yang sudah direndam, oyong, lalu ayam yang telah dimarinasi.

4. Tambahkan bawang putih cincang dan irisan cabai rawit di atasnya.

5. Kukus selama kurang lebih 15 menit hingga ayam matang.

6. Campurkan kecap asin, saus tiram, dan air, lalu aduk rata.

7. Tuangkan saus ke atas ayam, kemudian kukus kembali sebentar agar meresap.

8. Angkat dan sajikan selagi hangat.

Ayam kukus oyong ini memiliki rasa gurih yang ringan dengan tekstur lembut dari oyong dan juicy dari ayam. Kuahnya yang meresap ke dalam sohun membuat hidangan ini semakin nikmat tanpa terasa berat.

Menu ini sangat cocok untuk kamu yang ingin makan enak tanpa khawatir berlebihan. Selain sehat, hidangan ini juga fleksibel, kamu bisa menambahkan sayuran lain sesuai selera atau mengatur tingkat pedasnya.

Sebagai penutup, ayam kukus oyong menjadi bukti bahwa makanan sehat tidak harus hambar. Dengan kombinasi bahan yang tepat dan teknik memasak sederhana, kamu bisa menghadirkan hidangan lezat sekaligus bergizi di rumah.