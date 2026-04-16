Resep Nasi Gurih Ikan Pindang, Menu Sederhana yang Gurih dan Bikin Nagih



JawaPos.com - Olahan nasi sederhana bisa jadi luar biasa jika dipadukan dengan bahan dan teknik yang tepat. Salah satu menu yang sedang ramai dibagikan adalah nasi gurih ikan pindang, perpaduan nasi hangat dengan ikan suwir, bumbu aromatik, dan tekstur renyah dari kangkung.



Dilansir dari @nahumlimantara, resep ini terinspirasi dari berbagai kreasi viral yang kemudian dikembangkan menjadi hidangan praktis namun tetap kaya rasa. Perpaduan daun jeruk, bawang goreng, dan cabai memberikan aroma harum sekaligus sensasi gurih yang khas.



Menu ini sangat cocok untuk kamu yang ingin masak cepat tapi tetap terasa spesial, bahkan bisa jadi ide bekal atau menu harian di rumah.



Bahan-bahan (2-3 porsi):

3 ekor ikan pindang, suwir-suwir

1 genggam kangkung

8 lembar daun jeruk, cincang halus

3 siung bawang putih, geprek kasar

Cabai ulek secukupnya

Bawang goreng secukupnya (gunakan banyak agar lebih gurih)

Penyedap rasa secukupnya

1/3 sdt garam

1/3 sdt kaldu bubuk atau kaldu jamur



Cara Membuat:

1. Tumis bawang putih geprek, cabai ulek, dan daun jeruk cincang hingga harum dan berwarna keemasan. 2. Angkat, lalu sisihkan.

3. Oseng ikan pindang yang sudah disuwir hingga agak kering agar teksturnya lebih nikmat. Sisihkan.

4. Goreng kangkung hingga kering dan renyah, lalu tiriskan.

5. Siapkan nasi putih hangat di dalam wadah.

6. Masukkan ikan pindang suwir ke dalam nasi.

7. Tambahkan bawang goreng dalam jumlah cukup banyak untuk rasa gurih maksimal.

8. Masukkan tumisan bawang putih, cabai, dan daun jeruk.

9. Tambahkan kangkung crispy ke dalam campuran nasi.

10. Bumbui dengan garam, kaldu bubuk, dan penyedap sesuai selera.

11. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan siap disajikan.



Tips Agar Lebih Lezat:

- Gunakan nasi hangat agar bumbu lebih mudah meresap.

- Pastikan kangkung benar-benar kering agar tetap renyah saat dicampur.

- Sesuaikan tingkat kepedasan dengan selera.

- Tambahkan perasan jeruk nipis jika ingin rasa lebih segar.



Nasi gurih ikan pindang ini membuktikan bahwa masakan sederhana bisa terasa istimewa dengan perpaduan bahan yang tepat. Tekstur renyah, aroma harum, dan rasa gurihnya dijamin bikin ketagihan.



