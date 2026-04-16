Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
17 April 2026, 00.08 WIB

Resep Nasi Gurih Ikan Pindang, Menu Sederhana yang Gurih dan Bikin Nagih

Potret nasi gurih ikan pindang dengan daun jeruk dan kangkung crispy. (Sumber: instagram.com/@nahumlimantara) - Image

Potret nasi gurih ikan pindang dengan daun jeruk dan kangkung crispy. (Sumber: instagram.com/@nahumlimantara)


JawaPos.com - Olahan nasi sederhana bisa jadi luar biasa jika dipadukan dengan bahan dan teknik yang tepat. Salah satu menu yang sedang ramai dibagikan adalah nasi gurih ikan pindang, perpaduan nasi hangat dengan ikan suwir, bumbu aromatik, dan tekstur renyah dari kangkung.

Dilansir dari @nahumlimantara, resep ini terinspirasi dari berbagai kreasi viral yang kemudian dikembangkan menjadi hidangan praktis namun tetap kaya rasa. Perpaduan daun jeruk, bawang goreng, dan cabai memberikan aroma harum sekaligus sensasi gurih yang khas.

Menu ini sangat cocok untuk kamu yang ingin masak cepat tapi tetap terasa spesial, bahkan bisa jadi ide bekal atau menu harian di rumah.

Bahan-bahan (2-3 porsi):
3 ekor ikan pindang, suwir-suwir
1 genggam kangkung
8 lembar daun jeruk, cincang halus
3 siung bawang putih, geprek kasar
Cabai ulek secukupnya
Bawang goreng secukupnya (gunakan banyak agar lebih gurih)
Penyedap rasa secukupnya
1/3 sdt garam
1/3 sdt kaldu bubuk atau kaldu jamur

Cara Membuat:
1. Tumis bawang putih geprek, cabai ulek, dan daun jeruk cincang hingga harum dan berwarna keemasan. 2. Angkat, lalu sisihkan.
3. Oseng ikan pindang yang sudah disuwir hingga agak kering agar teksturnya lebih nikmat. Sisihkan.
4. Goreng kangkung hingga kering dan renyah, lalu tiriskan.
5. Siapkan nasi putih hangat di dalam wadah.
6. Masukkan ikan pindang suwir ke dalam nasi.
7. Tambahkan bawang goreng dalam jumlah cukup banyak untuk rasa gurih maksimal.
8. Masukkan tumisan bawang putih, cabai, dan daun jeruk.
9. Tambahkan kangkung crispy ke dalam campuran nasi.
10. Bumbui dengan garam, kaldu bubuk, dan penyedap sesuai selera.
11. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan siap disajikan.

Tips Agar Lebih Lezat:
- Gunakan nasi hangat agar bumbu lebih mudah meresap.
- Pastikan kangkung benar-benar kering agar tetap renyah saat dicampur.
- Sesuaikan tingkat kepedasan dengan selera.
- Tambahkan perasan jeruk nipis jika ingin rasa lebih segar.

Nasi gurih ikan pindang ini membuktikan bahwa masakan sederhana bisa terasa istimewa dengan perpaduan bahan yang tepat. Tekstur renyah, aroma harum, dan rasa gurihnya dijamin bikin ketagihan.

Dikutip dari @nahumlimantara, resep ini merupakan hasil eksplorasi dari inspirasi yang berkembang di media sosial. Dengan langkah yang mudah dan bahan yang sederhana, kamu bisa menghadirkan menu rumahan yang berbeda dari biasanya. Yuk, coba sendiri di rumah!
Editor: Novia Tri Astuti
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore