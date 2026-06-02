Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Selasa, 2 Juni 2026 | 18.33 WIB

Jalan Lenteng Agung Arah Depok Dibuka Bertahap Hari Ini, Berikut Jadwalnya

Sejumlah pekerja Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan melakukan perbaikan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (29/5/2026). (ANTARA FOTO/Ahmad Naufal Oktavian/YU) - Image

Sejumlah pekerja Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan melakukan perbaikan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (29/5/2026). (ANTARA FOTO/Ahmad Naufal Oktavian/YU)

JawaPos.com - Kabar penting bagi Anda yang biasa melintasi kawasan Jakarta Selatan menuju Depok. Pembukaan kembali Jalan Raya Lenteng Agung yang sempat ditutup karena perbaikan saluran bawah tanah terpaksa mengalami penundaan.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta awalnya menjadwalkan jalan ini dibuka pada pukul 05.00 WIB. Namun, karena proses pengerjaan yang dinamis, pembukaan jalan kini terpaksa dilakukan secara bertahap mulai pukul 08.00 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa perpanjangan waktu ini sangat diperlukan demi memastikan faktor keselamatan.

"Kami memahami kondisi ini berdampak pada mobilitas warga yang melintas di kawasan Lenteng Agung. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembukaan jalan dan mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu perjalanan serta menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan," kata Budi, Selasa (2/6).

Jadwal Pembukaan Jalur Lenteng Agung Terbaru

Bagi para pengendara, berikut adalah skema pembukaan Jalan Raya Lenteng Agung arah selatan secara bertahap:

- Pukul 08.00 WIB: Lajur di sisi rel kereta api mulai dibuka untuk kendaraan.

- Pukul 11.00 WIB: Lajur di sisi sebaliknya ditargetkan menyusul untuk dibuka total.

Penyebab Keterlambatan Pembukaan Jalan

Menurut data dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, kemunduran jadwal ini terjadi karena proses sterilisasi area yang memakan waktu. Proses penutupan area baru dimulai pukul 14.00 WIB, sehingga pekerja baru bisa melakukan perbaikan penuh pada pukul 16.00 WIB setelah lokasi dipastikan aman.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Pemkot Surabaya Gandeng Swasta Tambah Lima SPKLU Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik - Image
Surabaya Raya

Pemkot Surabaya Gandeng Swasta Tambah Lima SPKLU Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Sabtu, 9 Mei 2026 | 13.02 WIB

Anggaran Terbatas, Pemprov Jatim Tak Tambah Koridor Bus Transjatim - Image
Berita Daerah

Anggaran Terbatas, Pemprov Jatim Tak Tambah Koridor Bus Transjatim

Minggu, 18 Januari 2026 | 22.04 WIB

Longsor di Lenteng Agung Jaksel: Jalan Raya Amblas, BPBD Sebut Berpotensi Melebar - Image
Jabodetabek

Longsor di Lenteng Agung Jaksel: Jalan Raya Amblas, BPBD Sebut Berpotensi Melebar

Jumat, 29 Mei 2026 | 17.22 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore