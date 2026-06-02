Jalan Lenteng Agung Arah Depok Dibuka Bertahap Hari Ini, Berikut Jadwalnya

JawaPos.com - Kabar penting bagi Anda yang biasa melintasi kawasan Jakarta Selatan menuju Depok. Pembukaan kembali Jalan Raya Lenteng Agung yang sempat ditutup karena perbaikan saluran bawah tanah terpaksa mengalami penundaan.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta awalnya menjadwalkan jalan ini dibuka pada pukul 05.00 WIB. Namun, karena proses pengerjaan yang dinamis, pembukaan jalan kini terpaksa dilakukan secara bertahap mulai pukul 08.00 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa perpanjangan waktu ini sangat diperlukan demi memastikan faktor keselamatan.

"Kami memahami kondisi ini berdampak pada mobilitas warga yang melintas di kawasan Lenteng Agung. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembukaan jalan dan mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu perjalanan serta menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan," kata Budi, Selasa (2/6).

Jadwal Pembukaan Jalur Lenteng Agung Terbaru

Bagi para pengendara, berikut adalah skema pembukaan Jalan Raya Lenteng Agung arah selatan secara bertahap:

- Pukul 08.00 WIB: Lajur di sisi rel kereta api mulai dibuka untuk kendaraan.

- Pukul 11.00 WIB: Lajur di sisi sebaliknya ditargetkan menyusul untuk dibuka total.

Penyebab Keterlambatan Pembukaan Jalan