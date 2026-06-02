Jalan Lenteng Agung Arah Depok Dibuka Bertahap Hari Ini, Berikut Jadwalnya

Sejumlah pekerja Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan melakukan perbaikan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (29/5/2026). (ANTARA FOTO/Ahmad Naufal Oktavian/YU)
JawaPos.com - Kabar penting bagi Anda yang biasa melintasi kawasan Jakarta Selatan menuju Depok. Pembukaan kembali Jalan Raya Lenteng Agung yang sempat ditutup karena perbaikan saluran bawah tanah terpaksa mengalami penundaan.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta awalnya menjadwalkan jalan ini dibuka pada pukul 05.00 WIB. Namun, karena proses pengerjaan yang dinamis, pembukaan jalan kini terpaksa dilakukan secara bertahap mulai pukul 08.00 WIB.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa perpanjangan waktu ini sangat diperlukan demi memastikan faktor keselamatan.
"Kami memahami kondisi ini berdampak pada mobilitas warga yang melintas di kawasan Lenteng Agung. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembukaan jalan dan mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu perjalanan serta menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan," kata Budi, Selasa (2/6).
Jadwal Pembukaan Jalur Lenteng Agung Terbaru
Bagi para pengendara, berikut adalah skema pembukaan Jalan Raya Lenteng Agung arah selatan secara bertahap:
- Pukul 08.00 WIB: Lajur di sisi rel kereta api mulai dibuka untuk kendaraan.
- Pukul 11.00 WIB: Lajur di sisi sebaliknya ditargetkan menyusul untuk dibuka total.
Penyebab Keterlambatan Pembukaan Jalan
Menurut data dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, kemunduran jadwal ini terjadi karena proses sterilisasi area yang memakan waktu. Proses penutupan area baru dimulai pukul 14.00 WIB, sehingga pekerja baru bisa melakukan perbaikan penuh pada pukul 16.00 WIB setelah lokasi dipastikan aman.
