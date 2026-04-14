Nola Amalia Rosyada
14 April 2026, 23.27 WIB

Resep Pizza Kentang Homemade, Menu Sehat Tinggi Protein untuk Keluarga

Potret pizza kentang homemade yang lebih sehat dan tinggi protein. (Sumber: instagram.com/@ucipikaboo)


JawaPos.com - Pizza biasanya identik dengan adonan roti dan topping beragam yang menggoda. Namun, kini kamu bisa membuat versi yang lebih sehat dan praktis dengan bahan dasar kentang. Selain lebih ringan, pizza kentang juga bisa menjadi pilihan menu bergizi, bahkan untuk anak-anak.

Dilansir dari @ucipikaboo, resep pizza kentang ini dibuat dengan bahan sederhana namun tetap kaya nutrisi, terutama protein. Cocok dijadikan camilan sehat di rumah tanpa perlu oven, sehingga siapa saja bisa mencobanya dengan mudah.

Bahan-bahan:
2 buah kentang
50 gram daging giling
2 sendok makan saus homemade
Keju mozarela secukupnya
1 buah tomat
1 butir telur ayam

Cara Membuat:
1. Rebus kentang hingga matang, lalu haluskan selagi hangat.
2. Tambahkan 1 butir telur ke dalam kentang yang sudah dihaluskan, lalu aduk hingga tercampur rata.
3. Panaskan pan dengan api kecil, lalu tuangkan adonan kentang dan ratakan membentuk dasar pizza.
4. Masak sambil ditutup hingga bagian bawahnya mengering dan cukup kokoh.
5. Oleskan saus di atas permukaan kentang, lalu tambahkan irisan tomat.
6. Taburkan daging giling secara merata di atasnya.
7. Tambahkan keju mozarela sesuai selera di bagian paling atas.
8. Tutup kembali pan dan masak hingga keju meleleh dan semua topping matang.
Angkat dan sajikan hangat.

Tips Agar Lebih Lezat:
- Gunakan api kecil agar bagian bawah tidak cepat gosong.
- Pastikan kentang benar-benar halus supaya teksturnya lembut dan mudah dibentuk.
- Bisa ditambahkan sayuran lain sesuai selera untuk variasi nutrisi.

Pizza kentang homemade ini bisa menjadi alternatif menu sehat yang praktis dan lezat. Teksturnya yang lembut dengan topping gurih membuatnya disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Menurut @ucipikaboo, membuat pizza sendiri di rumah bukan hanya lebih hemat, tetapi juga memberikan kontrol penuh terhadap bahan yang digunakan sehingga lebih sehat dan bergizi. Yuk, coba resep ini sebagai menu camilan atau hidangan spesial di rumah!
Editor: Novia Tri Astuti
