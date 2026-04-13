5 Spot Kuliner Pedas Favorit Orang Bandung, Lagi Viral dan Kekinian

Salah satu kuliner yang viral di kota Bandung. Menu pedas di Kembang Wangi (TikTok sabibiin)
JawaPos.com - Bandung selalu rujukan dan jadi surga buat pencinta makanan pedas. Bukan cuma soal rasa, tapi juga sensasi sambal yang berani, porsi melimpah, sampai konsep tempat makan yang bikin orang rela antre.
Dari kaki lima sampai warung prasmanan, semuanya punya ciri khas yang bikin nagih dan bisa diakses di Bandung. Buat keluarga atau cuma sekadar nge-date bareng pasangan.
Tren kuliner pedas di Kota Kembang sekarang makin kreatif. Ada yang menawarkan sambal free refill, ada juga yang mengombinasikan menu tradisional dengan sentuhan kekinian. Tak heran kalau spot-spot ini jadi viral dan ramai di media sosial.
Kalau kamu lagi cari rekomendasi tempat makan pedas yang lagi hits di Bandung, lima tempat ini wajib masuk daftar kunjungan.
1. Ayam Asin Cihapit
Ayam Asin Cihapit jadi salah satu spot yang sering diburu pencinta pedas. Menu andalannya cukup unik, mulai dari usus cabe goreng hingga kulit ayam goreng ketumbar yang gurih dan renyah.
Yang bikin beda, nasi yang disajikan sudah dibumbui pedas, jadi rasanya makin “nendang” sejak suapan pertama. Perpaduan lauk dan nasi berbumbu ini bikin pengalaman makan jadi lebih intens dan bikin ketagihan.
2. Nasi Pedas Mertua
Berlokasi di Jalan Lombok No. 45, tempat ini terkenal dengan variasi sambalnya yang berani. Mulai dari sambal cabe hijau dengan daging brisket hingga ayam yang dimasak dengan bumbu khas.
Tak cuma itu, ada tambahan jukut goreng dan sambal maranggi yang jadi ciri khasnya. Kombinasi rasa pedas, gurih, dan sedikit manis dari maranggi membuat setiap menu terasa lebih kompleks.
