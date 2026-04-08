Panas Banget? Coba 10 Rekomendasi Kuliner Es Dawet di Surabaya Ini Sebagai Pelipur Dahaga

Rekomendasi tempat kuliner es dawet di Surabaya (Freepik)
JawaPos.com – Es dawet adalah minuman tradisional yang terus bertahan di tengah gempuran minuman modern, termasuk di kota Surabaya.
Kuliner satu ini hadir dalam berbagai varian rasa yang memanjakan lidah, dari yang klasik hingga yang berpadu dengan durian atau cincau.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Rabu (8/4), berikut sepuluh rekomendasi tempat kuliner es dawet di Surabaya.
Baca Juga: 16 Spot Kuliner Chinese Food di Surabaya Terbaik dengan Rasa Otentik Tanpa Harus ke Luar Negeri
1. Es dawet kudus Cak Minto
Warung es dawet ini telah berdiri sejak 1996 dan berlokasi di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 5.
Meski tampilan warungnya sederhana, banyak pembeli rela antre demi mendapatkan segelas es dawet segar buatan Cak Minto.
Setiap gelasnya berisi dawet, santan, tape, susu, dan serutan es batu yang disiram gula jawa cair sebagai ciri khasnya.
Harganya sangat terjangkau, hanya Rp8.000 per gelas, dan buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 17.00.
2. Es dawet blauran
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven