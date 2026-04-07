Resep Japanese Tamago Sando: Sandwich Telur Lembut ala Jepang yang Viral

Potret Japanese tamago sando sandwich telur ala Jepang yang creamy, lembut, dan sedap. (Sumber: instagram.com/@nn.hcafe)

JawaPos.com - Kalau kamu pecinta sandwich simpel tapi creamy dan lembut, Japanese tamago sando wajib masuk list cobaan kamu. Menu khas Jepang ini terkenal dengan isian telur yang super creamy, teksturnya halus, dan rasa yang ringan tapi nagih.



Resep ini makin viral setelah banyak dibagikan di media sosial, termasuk oleh @nn.hcafe. Dalam postingannya, terlihat betapa praktisnya membuat tamago sando ini, bahkan menggunakan alat cetakan telur yang lucu dan memudahkan proses memasak.

Seperti yang ditunjukkan, konsepnya sederhana tapi hasilnya terlihat estetik dan menggugah selera.



Bahan-bahan

Roti tawar (bread slices)

Telur ukuran besar

Mayonnaise

Garam secukupnya

Lada hitam secukupnya

Saus cabai (opsional)

Cara Membuat

1. Rebus atau Kukus Telur

Masak telur hingga matang. Kamu bisa merebus seperti biasa atau menggunakan alat khusus seperti di video agar bentuknya lebih rapi.

2. Haluskan Telur

Kupas telur, lalu hancurkan menggunakan garpu hingga teksturnya lembut. Bisa juga disisakan sedikit potongan agar ada tekstur.

3. Campur dengan Mayonnaise

Tambahkan mayonnaise, garam, dan lada hitam. Aduk hingga creamy dan tercampur rata. Jika suka pedas, bisa tambahkan sedikit saus cabai.

4. Siapkan Roti

Ambil dua lembar roti tawar, olesi dengan campuran telur secara merata.

5. Susun dan Potong

Tutup dengan roti lainnya, tekan sedikit, lalu potong menjadi dua bagian. Biasanya dipotong diagonal agar tampilannya lebih menarik.





Tips Biar Lebih Authentic

- Gunakan roti tawar tanpa kulit untuk hasil ala Jepang

- Pakai mayonnaise khas Jepang (lebih creamy dan sedikit manis)

- Jangan terlalu banyak menghaluskan telur kalau ingin ada tekstur



Dalam video tersebut juga terlihat penggunaan alat cetakan telur yang mempermudah proses dan membuat hasilnya lebih rapi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sederhana, detail kecil bisa membuat hasil akhir jadi lebih menarik.



Japanese tamago sando adalah bukti bahwa makanan sederhana bisa terasa istimewa dengan teknik dan komposisi yang tepat. Cocok untuk sarapan, bekal, atau camilan santai.



Dengan bahan yang mudah didapat dan cara membuat yang praktis, kamu bisa menghadirkan menu ala kafe Jepang langsung dari dapur rumah.