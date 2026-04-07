9 Kuliner Kepiting Surabaya Paling Enak Favorit Keluarga, Saus Melegenda dan Rasanya Juara

JawaPos.com – Kepiting adalah salah satu hidangan seafood paling populer di Surabaya yang hadir dalam berbagai gaya masak dan bumbu khas yang menggugah selera.

Dari restoran legendaris yang sudah berdiri sejak era 90-an hingga konsep fine dining modern, kepiting Surabaya selalu punya daya tarik tersendiri sebagai kuliner andalan kota pelabuhan ini.

Setiap restoran punya keistimewaan rasa dan konsep yang berbeda, menjadikan perburuan kepiting enak di kota ini pengalaman yang selalu menyenangkan.

Dilansir dari laman Go Cement dan Lapis Pahlawan pada Selasa (7/4), berikut sembilan rekomendasi tempat kuliner kepiting di Surabaya.

1. Kepiting Cak Gundul

Restoran yang sudah berdiri sejak tahun 1992 ini menjadi salah satu tempat makan kepiting paling legendaris di kawasan Sonokwijenan, Sukomanunggal.

Kepiting yang disajikan dikenal berukuran besar dengan daging melimpah dan bumbu yang meresap sempurna, tersedia dalam pilihan ukuran dari super jumbo hingga ukuran standar.

Pilihan bumbunya beragam, mulai dari asam manis, saus mentega, kare, hingga rebus, dan tersedia pula menu seafood lain seperti udang, cumi, kerang, dan cah kangkung.