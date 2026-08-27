Trader Crypto Aktivitas Tinggi Kini Bisa Dapat Pendampingan Pribadi

Ilustrasi aset digital cryptocurrency atau kripto. (Wealth Professional)
JawaPos.com - Trader crypto dengan aktivitas transaksi tinggi kini memiliki opsi layanan yang lebih personal, mulai dari pendampingan Relationship Manager (RM) pribadi hingga dukungan prioritas 24 jam.
Layanan tersebut ditujukan bagi pengguna dengan saldo dan volume trading tinggi yang membutuhkan dukungan lebih terintegrasi dalam aktivitas perdagangan aset digital.
PT Pintu Kemana Saja (Pintu) menghadirkan layanan tersebut melalui Pintu VIP Private, tingkatan tertinggi dalam program keanggotaan VIP PINTU.
Pengguna yang memenuhi kriteria dapat memperoleh undangan untuk menjadi anggota dan menikmati berbagai fasilitas premium.
Kehadiran layanan ini tidak lepas dari besarnya kontribusi pengguna VIP terhadap aktivitas transaksi.
Berdasar data internal pada periode Februari hingga Juli 2026, program VIP secara keseluruhan menyumbang lebih dari 30 persen total volume transaksi pengguna Pintu di lini Retail, Pro, dan Futures.
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Angka tersebut menunjukkan besarnya peran trader dengan aktivitas tinggi dalam ekosistem perdagangan aset crypto.
Kondisi itu sekaligus mendorong pengembangan layanan yang lebih personal untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan aktivitas transaksi yang lebih kompleks.
Presiden Direktur Pintu Andy Putra mengatakan, kebutuhan terhadap dukungan yang lebih personal semakin penting bagi trader dengan aktivitas transaksi tinggi.
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Jawa Pos
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