Bursa Kripto CFX Perkuat Komitmen Keberlanjutan melalui Aksi Pelestarian Laut di Bali

Bursa Kripto CFX Perkuat Komitmen Keberlanjutan berupa penanaman koral di Nusa Lembongan, Bali. (Istimewa).
JawaPos.com - PT Central Finansial X (CFX), PT Kustodian Koin Indonesia (ICC), dan perusahaan induk PT Indokripto Koin Semesta (COIN) bersama dengan PT Kliring Komoditi Indonesia (KKI), sebagai ekosistem industri aset kripto di Indonesia, melakukan Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa penanaman koral di Nusa Lembongan, Bali.
Kegiatan bertajuk “Building Lasting Reef Systems” ini menandai peringatan 3 tahun sinergi antara CFX, ICC dan KKI dalam membangun ekosistem aset kripto yang berkualitas dan berintegritas di Indonesia.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dari ekosistem Bursa Kripto CFX untuk berkontribusi nyata pada pelestarian lingkungan. Program CSR juga ini menjadi salah satu wujud nyata sinergi antara SRO di industri aset kripto di Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen Bursa Kripto CFX untuk terus tumbuh bersama dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Direktur Bursa Kripto CFX, Lukas Lauw, menyebutkan “Selama ini, Bursa Kripto CFX, bersama dengan ICC dan KKI sebagai ekosistem bursa kripto berkomitmen untuk selalu menjaga ekosistem aset kripto di Indonesia. Hari ini, melalui penanaman koral yang kami lakukan, kami juga ikut memelihara ekosistem di laut Indonesia. Keduanya merupakan ekosistem yang sama-sama butuh dirawat supaya tetap lestari.”
Baca Juga:Investor Kripto Indonesia Mulai Beralih ke Aset Tertokenisasi, Instrumen Berbasis Indeks Jadi Buruan
Tajuk “Building Lasting Reef Systems” dipilih sebagai simbol komitmen bersama menjaga kelestarian laut untuk generasi mendatang.
Program CSR ini menjadi salah satu wujud nyata sinergi antara pelaku industri aset kripto di Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, yang sejalan dengan komitmen Bursa Kripto CFX untuk terus tumbuh bersama dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Ke depan, Bursa Kripto CFX berharap kegiatan CSR seperti ini dapat menjadi inspirasi dan mendorong lebih banyak pihak untuk ikut ambil bagian membangun kesadaran menjaga lingkungan, sekaligus memperkuat fondasi industri aset keuangan digital yang sehat dan bertanggung jawab.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1