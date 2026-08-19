Bursa Kripto CFX Perkuat Komitmen Keberlanjutan melalui Aksi Pelestarian Laut di Bali

JawaPos.com - PT Central Finansial X (CFX), PT Kustodian Koin Indonesia (ICC), dan perusahaan induk PT Indokripto Koin Semesta (COIN) bersama dengan PT Kliring Komoditi Indonesia (KKI), sebagai ekosistem industri aset kripto di Indonesia, melakukan Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa penanaman koral di Nusa Lembongan, Bali.

Kegiatan bertajuk “Building Lasting Reef Systems” ini menandai peringatan 3 tahun sinergi antara CFX, ICC dan KKI dalam membangun ekosistem aset kripto yang berkualitas dan berintegritas di Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dari ekosistem Bursa Kripto CFX untuk berkontribusi nyata pada pelestarian lingkungan. Program CSR juga ini menjadi salah satu wujud nyata sinergi antara SRO di industri aset kripto di Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen Bursa Kripto CFX untuk terus tumbuh bersama dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Direktur Bursa Kripto CFX, Lukas Lauw, menyebutkan “Selama ini, Bursa Kripto CFX, bersama dengan ICC dan KKI sebagai ekosistem bursa kripto berkomitmen untuk selalu menjaga ekosistem aset kripto di Indonesia. Hari ini, melalui penanaman koral yang kami lakukan, kami juga ikut memelihara ekosistem di laut Indonesia. Keduanya merupakan ekosistem yang sama-sama butuh dirawat supaya tetap lestari.”

Tajuk “Building Lasting Reef Systems” dipilih sebagai simbol komitmen bersama menjaga kelestarian laut untuk generasi mendatang.

Program CSR ini menjadi salah satu wujud nyata sinergi antara pelaku industri aset kripto di Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, yang sejalan dengan komitmen Bursa Kripto CFX untuk terus tumbuh bersama dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.