Pasar Modal dan Blockchain Kian Mendekat, Jajaki Perdagangan Aset Terdigitalisasi

Ilustrasi bitcoin mata uang kripto (Dok. Freepik)
JawaPos.com – Upaya menghubungkan pasar keuangan tradisional dengan teknologi blockchain terus berkembang.
Terbaru, Intercontinental Exchange (ICE), operator New York Stock Exchange (NYSE), dan perusahaan teknologi blockchain OKX mengumumkan pembentukan perusahaan patungan (joint venture) yang akan berfokus pada pengembangan infrastruktur untuk aset keuangan yang ditokenisasi.
Langkah ini menjadi salah satu sinyal semakin kuatnya minat industri keuangan global terhadap tokenisasi aset, yakni proses mengubah kepemilikan aset konvensional seperti saham atau komoditas menjadi aset digital berbasis blockchain yang dapat diperdagangkan secara lebih fleksibel.
Dalam beberapa tahun terakhir, tokenisasi menjadi salah satu topik yang banyak dibahas oleh pelaku pasar karena dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses investor, dan mempercepat proses penyelesaian perdagangan. Namun, di sisi lain, aspek regulasi dan perlindungan investor masih menjadi tantangan utama.
Joint venture yang dibentuk ICE dan OKX disebut akan mengeksplorasi pengembangan layanan yang memungkinkan akses terhadap pasar berjangka serta saham yang ditokenisasi, dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Mantan Gubernur New York, Andrew Cuomo, yang akan menjadi salah satu pimpinan perusahaan patungan tersebut, menilai masa depan pasar keuangan akan ditentukan oleh kemampuan teknologi dan regulasi untuk berkembang secara seimbang.
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"Babak berikutnya dari pasar keuangan akan ditentukan oleh seberapa baik inovasi dan regulasi pemerintah dapat bergerak maju bersama," ujarnya.
Menurut Cuomo, teknologi blockchain tidak hanya berkaitan dengan aset kripto, tetapi juga berpotensi digunakan untuk berbagai instrumen keuangan lainnya.
"Ini bukan tentang kripto. Ini tentang blockchain dan teknologi finansial, serta penerapan blockchain pada kelas aset lainnya," katanya.
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