Bukan Sekadar Jambore, TVCI Kenalkan Vios Hybrid di Usia 22 Tahun

Jamnas TVCI kenaikan Vios Hybrid. (Istimewa)
JawaPos.com - Jambore Nasional (Jamnas) ke-5 Toyota Vios Club Indonesia (TVCI) tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pemilik Toyota Vios dari berbagai daerah. Memasuki usia ke-22 tahun, komunitas ini turut mengenalkan Toyota Vios Hybrid kepada para anggotanya melalui sesi Hybrid Experience di Bogor.
Mengusung tema 'Dari Legacy ke Masa Depan', Anniversary ke-22 sekaligus Jamnas ke-5 TVCI digelar di Pelindo Residence & Convention, Kota Bogor. Kehadiran Vios Hybrid menjadi bagian penting dari rangkaian acara yang mempertemukan anggota TVCI dari berbagai wilayah Indonesia.
Melalui Hybrid Experience, para member mendapat kesempatan merasakan langsung teknologi hybrid sekaligus mengenal perkembangan teknologi kendaraan yang semakin mengarah pada elektrifikasi.
Bagi TVCI, langkah tersebut bukan sekadar memperkenalkan model kendaraan baru. Teknologi hybrid dinilai menjadi bagian dari perubahan industri otomotif yang perlu dipahami oleh komunitas pengguna mobil.
“Kehadiran Vios Hybrid menjadi salah satu daya tarik utama acara. Bagi TVCI, teknologi hybrid bukan hanya tentang inovasi kendaraan, tetapi juga tentang bagaimana dunia otomotif dapat terus berkembang dengan tetap memperhatikan kepedulian terhadap lingkungan. Kami melihat teknologi hybrid sebagai salah satu pilihan yang relevan untuk mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia, dan pandangan ini juga mendapat respons positif dari para anggota TVCI,” ujar Ketua Umum TVCI, Fida Intifada.
Tak hanya soal mobil, Jamnas TVCI juga perkuat komunitas
Di luar agenda Hybrid Experience, Jamnas ke-5 menjadi kesempatan bagi anggota TVCI untuk mempererat persaudaraan. Peserta yang datang dari berbagai daerah berkumpul dalam satu kegiatan dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam sebagai pengguna Toyota Vios.
Konsep Vios Car Meet turut menjadi bagian dari acara. Kegiatan ini membuat pertemuan komunitas tidak hanya berisi aktivitas silaturahmi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kendaraan yang menjadi identitas para anggotanya.
Para peserta bahkan berkesempatan melakukan servis kendaraan bersama Auto2000 Cabang Siliwangi. Aktivitas tersebut memberi ruang bagi anggota untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan sekaligus mendapatkan pengalaman perawatan dalam kegiatan komunitas.
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Jawa Pos
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