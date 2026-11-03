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Penulis: Berliana Rizqia Putri
Rabu, 4 November 2026 | 02.05 WIB

Kunci Tetap Makan Enak Bagi Pasien Diabetes, Bukan Larangan tapi Keseimbangan

Tanda diabetes yang sering diabaikan, dari gula darah hingga gejala fisik (Magnific/Rawpixel.com) - Image

Tanda diabetes yang sering diabaikan, dari gula darah hingga gejala fisik (Magnific/Rawpixel.com)

JawaPos.com – Penyandang diabetes ternyata tetap bisa makan enak atau menyantap makanan favorit. Tentunya dengan memerhatikan beberapa aturan agar gula darah tetap terjaga.

Diungkapkan Health Communicator Kalbe Nutritionals, dr. Laurencia Ardi, M.Gizi, AIFO-K, sebenarnya aturan untuk menghindari makanan favorit karena diabetes itu tidak sepenuhnya benar. Karena kunci makan bagi penyandang diabetes bukanlah larangan tapi keseimbangan.

“Kami mengedukasi prinsip 5J: Jumlah, Jenis, Jadwal, Jurus masak, dan Jujur. Selain itu, urutan makan (meal sequencing) juga penting,” ujar dr. Laurencia dalam diskusi media Diabetes Total Solution (DTS) yang digelar PT Kalbe Farma Tbk di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Untuk urutan makanan, ungkap dr. Laurencia, usahakan mulai dari minum air putih, lalu mengonsumsi serat dan protein, baru kemudian karbohidrat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah lonjakan gula darah.

Dianjurkan Deteksi Dini 

Peringatan Hari Diabetes Sedunia (World Diabetes Day) 2026 menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi ancaman diabetes di Indonesia. Penyakit tidak menular ini tak lagi sebatas ancaman bagi kelompok lanjut usia (lansia), melainkan kian gencar mengintai kelompok usia produktif hingga Generasi Z.

Merujuk data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi diabetes berdasarkan pemeriksaan gula darah pada kelompok usia di atas 15 tahun telah mencapai 11,7 persen. Sementara itu, data International Diabetes Federation (IDF) Atlas 2025 mencatat angka penyandang diabetes di Indonesia telah menembus 20,4 juta orang. Angka ini bahkan diproyeksikan melonjak hingga 28,6 juta orang pada 2050 jika tidak diimbangi langkah pencegahan yang agresif.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., menegaskan bahwa deteksi dini menjadi benteng utama pengendalian diabetes. Banyak masyarakat baru menyadari mengidap diabetes setelah timbul komplikasi berat.

"Kerusakan pembuluh darah kecil atau mikrovaskular akibat gula darah tinggi bisa merusak semua organ. Orang dengan diabetes bisa mengalami kegagalan fungsi ginjal, kerusakan retina hingga buta, serangan jantung, hingga kaki membusuk dan harus diamputasi," kata dr. Nadia dalam diskusi media Diabetes Total Solution (DTS) yang digelar PT Kalbe Farma Tbk di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Pemerintah terus mendorong masyarakat memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di puskesmas. Melalui program ini, masyarakat disarankan melakukan deteksi dini secara berkala guna mengenali faktor risiko metabolisme secepat mungkin.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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