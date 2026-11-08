Gelar #Hands4Diabetes di 30 Kota, Tropicana Slim Ajak Cegah Diabetes

JawaPos.com – Memperingati World Diabetes Day (WDD) yang diperingati setiap 14 November, Tropicana Slim kembali menyelenggarakan kampanye kesehatan nasional tahunan bertajuk #Hands4Diabetes secara serentak di 30 kota di seluruh Indonesia.

Mengusung tema "Aksi Dini Menuju Remisi Diabetes", program ini melibatkan sebanyak 28.000 peserta yang terdiri dari komunitas, organisasi kesehatan, hingga masyarakat umum untuk memperluas pemahaman bahwa penderita diabetes tipe 2 berpeluang mencapai remisi.

Di Kota Malang, agenda kampanye dipusatkan di Indoor Tennis Court UB Sport Center Malang melalui kolaborasi bersama RSU Brimedika Malang, Asian Medical Students’ Association (AMSA) Brawijaya, dan Sobat Diabet. Inisiatif ini juga selaras dengan arahan tema global World Diabetes Day 2026, yakni "Early Action on Diabetes". Berbagai kegiatan dihadirkan untuk masyarakat, mulai dari fun walk, senam sehat, pemeriksaan kadar gula darah bersama GEA AutoCheck 3in1, hingga talkshow edukatif bersama pakar medis.

Tropicana Slim menekankan bahwa sebagian penderita diabetes tipe 2 berkesempatan meraih remisi diabetes, yaitu kondisi klinis ketika kadar gula darah kembali ke batas normal selama minimal tiga bulan berturut-turut tanpa konsumsi obat penurun gula darah. Peluang remisi ini dapat terbuka lebih besar apabila deteksi dini dilakukan secara konsisten dan diimbangi langkah intervensi gaya hidup sejak awal.

Area Marketing Manager Jawa Timur PT Nutrifood Indonesia, Andre Setiawan Omarhadi, menyatakan bahwa pihaknya berupaya mengubah paradigma lama mengenai penanganan diabetes.

"Selama lebih dari 50 tahun, Tropicana Slim terus berinovasi menghadirkan rangkaian produk dan program yang bisa mendukung gaya hidup sehat masyarakat, salah satunya terkait pengendalian diabetes. Selama ini banyak orang menganggap diabetes hanya bisa dikendalikan, tetapi tidak memiliki peluang untuk kembali membaik. Padahal perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa sebagian diabetesi tipe 2 memiliki kesempatan mencapai remisi melalui perubahan gaya hidup yang tepat dan dilakukan sedini mungkin. Melalui #Hands4Diabetes 2026, kami ingin mengajak masyarakat memahami bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini, mulai dari mengatur pola makan, aktif bergerak, hingga rutin memantau gula darah, dapat menjadi langkah besar menuju kualitas hidup yang lebih baik," ujar Andre.

Spesialis Penyakit Dalam RSU Brimedika, dr. Erdilian Jodi Putra Pratama, Sp.PD, menjelaskan bahwa remisi diabetes memberikan dampak medis jangka panjang yang signifikan, terutama dalam mereduksi risiko penyakit komplikasi. "Remisi diabetes diketahui berkaitan dengan manfaat penurunan risiko penyakit kardiovaskular dan penyakit ginjal pada diabetesi, dibandingkan dengan yang tidak mencapai remisi. Untuk mendukung tercapainya remisi diabetes, dibutuhkan perubahan gaya hidup secara menyeluruh dan konsisten, termasuk perbaikan pola makan yang lebih sehat, rutin beraktivitas fisik, dan manajemen stress. Selain itu, perubahan pola hidup sehat ini juga penting untuk menurunkan berat badan yang berlebih. Berhasil menurunkan berat badan berlebih merupakan salah satu faktor yang juga berkaitan erat dengan remisi diabetes. Semakin dini diabetes terdeteksi, semakin besar peluang untuk mencapainya," papar dr. Erdilian.

Lebih lanjut, dr. Erdilian menegaskan proses mencapai status remisi tidak memerlukan metode ekstrem yang memberatkan tubuh secara instan. "Langkah bagi pasien yang baru terdiagnosis maupun yang berada pada tahap pre-diabetes, tidak perlu langsung olahraga berat atau diet ketat. Remisi dicapai melalui kebiasaan sehat yang dilakukan secara konsisten. Mulailah dengan menurunkan berat badan jika berlebih. Kita juga perlu mengatur pola makan, di mana penderita diabetes sebaiknya memilih jenis makanan yang rendah kalori, rendah lemak jenuh dan trans, rendah gula, serta rendah garam, memperbanyak konsumsi serat dengan memilih produk bijian utuh serta buah dan sayur. Pastikan juga untuk merencakan waktu olahraga dengan baik minimal 30 menit setiap hari, mengukur kadar gula darah sebelum dan sesudah berolahraga, cukup minum air, menggunakan sepatu olahraga yang sesuai, serta memeriksa kondisi kaki setelah berolahraga agar kegiatan olahraga dapat dilakukan secara aman. Kemudian, rutin memantau gula darah karena bermanfaat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah, seperti jenis makanan, tipe obat, dan pola aktivitas fisik, sehingga penanganan diabetes dapat dilakukan dengan lebih tepat," tambah dr. Erdilian.