Anak Telat Bicara? 12 Aktivitas Sederhana yang Disarankan Terapis dan Orang Tua

ILUSTRASI IBU DAN ANAK LATIHAN DI RUMAH: Bermain kartu gambar bersama ibu bisa jadi salah satu cara mendorong anak yang terlambat bicara. (Magnific)
JawaPos.com - Balita usia 3 tahun yang belum lancar bicara sering membuat orang tua cemas dam khawatir terutama ibu. Padahal, sejumlah terapis wicara dan orang tua yang pernah melewatinya sepakat bahwa rumah adalah tempat terbaik untuk liputan. Kuncinya ada pada permainan sederhana yang diselipkan dalam rutinitas harian.
Pediatric Communication Solutions, klinik terapi wicara anak di Oklahoma, Amerika Serikat, menyebut orang tua sebagai fasilitator utama perkembangan komunikasi anak. Menurut klinik itu, latihan yang menyatu dengan rutinitas seperti makan dan mandi lebih efektif daripada tes formal. Mereka menganjurkan latihan 10 sampai 15 menit per hari.
Dari Afrika Selatan, terapis wicara Laura Cramb menegaskan bahwa semua ide itu hanya pelengkap di rumah dan tidak menggantikan terapi profesional.
Cerita juga datang dari Curtise Lewis, seorang ayah yang menuliskan pengalamannya di Medium pada 22 Februari 2026. Anaknya, Ezra, mengalami keterlambatan bicara saat keluarga mereka tinggal di Meksiko dan terbiasa mendengar lebih dari satu bahasa. Lewis menegaskan bahwa mendengar bahasa kedua tidak menyebabkan keterlambatan bicara. Kini Ezra berusia tujuh tahun dan kemampuan bicaranya disebut jauh membaik, meski latihan masih berlanjut.
Prinsip dasar: ikuti anak, jangan memaksa
Lewis memegang beberapa prinsip. Ikuti minat anak, sejajarkan wajah agar anak bisa melihat mulut dan mata orang tua, lalu ucapkan frasa pendek satu sampai tiga kata seperti "mobil jalan" atau "buka, tolong". Setelah itu, tunggu tiga sampai lima detik agar anak sempat merespons.
Kalau anak tidak menirukan, ulangi saja contohnya. Menurut Lewis, tekanan justru membuat anak menutup diri. Lima menit di sana-sini, katanya, lebih baik daripada satu sesi 30 menit.
12 aktivitas yang bisa dicoba di rumah
Aktivitas lain yang disarankan antara lain petak umpet dengan mainan favorit, mandi dengan tiga kata ulang seperti "tuang", "cipratan", dan "buka", serta kartu bergambar. Laura Cramb juga menganjurkan sekitar 40 menit bermain bersama setiap hari dengan kata-kata pendek.
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