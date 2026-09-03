Atasi Problem Prostat Tanpa Luka, Teknologi Ini Tawarkan Solusinya

JawaPos.com - Perkembangan teknologi medis menghadirkan pilihan pengobatan yang semakin beragam. Salah satunya Sonablate High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU). Yaitu teknologi yang memanfaatkan gelombang ultrasonik berintensitas tinggi untuk menangani jaringan prostat yang menjadi target terapi tanpa operasi terbuka.

Permasalahan prostat telah menjadi problem yang menghantui kaum laki-laki. Adanya teknologi ini memungkinan kaum Adam tidak lagi kesakitan saat mengalami masalah prostat.

Consultant Urologist Sunway Medical Centre Ipoh Dr. L. Sivaneswaran P.M.P. menjelaskan Sonablate HIFU tidak memerlukan sayatan untuk mencapai jaringan yang menjadi target terapi. Hal ini sangat berbeda dengan operasi prostat konvensional.

“Teknologi ini memungkinkan kami menangani jaringan prostat secara sangat presisi tanpa perlu pembedahan,” kata Sivaneswaran dalam rilis surat elektronik kepada wartawan Kamis (3/9). Sonablate HIFU bekerja dengan memfokuskan energi ultrasonik berintensitas tinggi pada area prostat yang telah ditentukan.

Energi tersebut menghasilkan panas yang digunakan untuk menghancurkan jaringan target. Meski menghasilkan panas, namun hal itu tetap aman karena jaringan sehat di sekitarnya tetap terjaga.

Tingkat presisi terapi tersebut juga didukung teknologi pencitraan ultrasonil secara real-time. Melalui pencitraan ini, dokter dapat memantau kondisi jaringan serta menentukan dan mengawasi area yang menjadi target terapi selama prosedur berlangsung.

Selain tidak membutuhkan operasi terbuka, Sonablate HIFU juga menawarkan masa pemulihan yang relatif singkat. Pasien yang memenuhi kriteria medis umumnya dapat kembali melakukan aktivitas ringan dalam waktu satu hingga dua hari setelah tindakan.

Keunggulan teknologi pengobatan ini adalah mengurangi risiko yang berkaitan dengan tindakan operasi. Seperti perdarahan, infeksi, dan kebutuhan rawat inap berkepanjangan. Pada pasien yang sesuai dengan kriteria, Sonablate HIFU juga berpotensi menurunkan risiko inkontinensia urin dan gangguan fungsi ereksi.