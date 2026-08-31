5 Bahaya Asap Karhutla bagi Organ Tubuh yang Mengancam Kesehatan, Simak!

Ilustrasi kebakaran lahan/magnific
JawaPos.com- Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, memberikan berbagai dampak dan masalah kesehatan di balik kasus kebakaran.
Ya, bukan hanya api yang berisiko merusak, namun juga kabut asap hasil kebakaran yang dapat membahayakan kesehatan.
Dampak yang langsung terasa biasanya berupa sesak saat bernapas serta rasa perih dan tidak nyaman pada mata.
Jika terus terpapar kabut asap, tanpa menggunakan alat pelindung yang memadai, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan seperti kasus bronkitis dan pneumonia.
Tidak hanya masalah pernapasan, masyarakat yang terdampak secara langsung dari karhutla juga berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan lain.
Terutama jika terjadi dalam waktu yang lama, pada kelompok-kelompok rentan seperti para relawan pemadam api, anak-anak, ibu hamil, serta lansia.
Melansir informasi dari laman dinkes.kotimkab serta hellosehat, yang dikutip pada (31/08) berikut bahaya tersembunyi dari kabut asap karhutla, yang perlu diwaspadai sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan diri anda.
Iritasi Mata
Asap karhutla dapat menyebabkan iritasi mata. Gejalanya seperti rasa gatal, perih, dan berair. Tingkat iritasi yang muncul dapat berbeda-beda, mulai dari yang ringan sampai berat. Paparan asap karhutla dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada indera penglihatan terutama bagi orang yang memiliki sensitivitas.
Kanker Paru-Paru
Karbon monoksida yang terkandung di dalam kabut asap dapat meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru. Polusi udara yang terus terhirup dapat mengendap di dalam paru-paru, jika terus terhidup dalam jangka panjang, partikel dan berbagai zat polutan dapat menumpuk di dalam saluran pernapasan.
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Jawa Pos
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