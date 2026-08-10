Butuh Pendampingan, Banyak Pasien Diabetes Kesulitan Konsiten Jalani Perubahan Gaya Hidup

Tanda diabetes yang sering diabaikan, dari gula darah hingga gejala fisik (Magnific/Rawpixel.com)
JawaPos.com - Pulih dari Diabetes Melitus Tipe 2 ternyata tidak hanya cukup dengan mengontrol asupan gula. Ditemukan banyak pasien yang kesulitan konsisten menjalani gaya hidup sehat.
Praktisi Kesehatan, dr. Kelvin Candiago mengakui banyak pasiennya kesulitan menjaga perubahan gaya hidup. Oleh karena itu butuh pendampingan agar mempermudah usaha pasien.
"Banyak pasien sudah tahu apa yang harus dilakukan. Namun tanpa pendampingan, menjalankan perubahan gaya hidup konsisten sering kali sulit," ujarnya, Senin (10/8).
Dia menjelaskan, diabetes adalah kondisi metabolik yang butuh perubahan gaya hidup berkelanjutan. Cara ini menjadi yang paling baik untuk mencapai kesembuhan.
Guna membantu masyarakat, Kelvin mengembangkan mGanik dengan Metode 3R : Rescue, Reverse dan Remission yang mengintegrasikan medikasi, nutrisi dan monitoring.
"Ketika terapi, nutrisi, monitoring, dan dukungan berjalan bersama, peluang untuk pulih dari diabetes menjadi jauh lebih besar," lanjutnya.
mGanik juga memperluas layanan kesehatannya ke wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Langkah ini sebagai upaya mendekatkan pendampingan diabetes yang terintegrasi ke masyarakat.
Seluruh layanan di klinik ini dirancang komprehensif, mulai dari deteksi dini hingga pencegahan komplikasi. Layanan meliputi konsultasi diabetologis, program kelola gula darah, pendampingan nutrisi klinis, modern wound care, program weight loss medication serta lab dan health screening.
"Masih banyak penderita diabetes yang ingin memperbaiki kondisi tapi bingung memulainya. Kami ingin menghadirkan akses lebih dekat agar semakin banyak orang mendapat bimbingan menuju kondisi lebih baik," pungkas dr. Kelvin.
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