Simak, 10 Tanda Halus Anda Mengalami Stres Berat, Mulai dari Sakit Kepala hingga Sulit Konsentrasi

JawaPos.com – Stres bisa berbahaya, terutama jika kronis atau tidak dikelola dengan baik.

Meskipun stres sesaat dapat membantu kita berkinerja lebih baik dalam situasi tertentu, stres berkepanjangan bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik.

Sering kali, orang tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di bawah tekanan tinggi karena tanda-tandanya bisa samar dan mudah diabaikan.

Hal ini dapat terwujud melalui perubahan perilaku, suasana hati, pola tidur, atau bahkan gejala fisik yang tampaknya tidak berkaitan langsung dengan stres.

Dilansir ndtv, berikut 10 tanda halus Anda mengalami stres berat.

1. Sering sakit kepala atau migrain

Stres sering memicu sakit kepala tipe tegang atau bahkan migrain karena otot menegang dan perubahan zat kimia otak.

Jika Anda mengalami sakit kepala terus-menerus, stres bisa jadi merupakan penyebab tersembunyi.

2. Masalah pencernaan