Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 10.43 WIB

Simak, 10 Tanda Halus Anda Mengalami Stres Berat, Mulai dari Sakit Kepala hingga Sulit Konsentrasi

Tanda stres berlebihan dan dampak pada tubuh menurut psikologi / foto : Magnific/ cookie_studio - Image

Tanda stres berlebihan dan dampak pada tubuh menurut psikologi / foto : Magnific/ cookie_studio

JawaPos.com – Stres bisa berbahaya, terutama jika kronis atau tidak dikelola dengan baik.

Meskipun stres sesaat dapat membantu kita berkinerja lebih baik dalam situasi tertentu, stres berkepanjangan bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik.

Sering kali, orang tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di bawah tekanan tinggi karena tanda-tandanya bisa samar dan mudah diabaikan.

Hal ini dapat terwujud melalui perubahan perilaku, suasana hati, pola tidur, atau bahkan gejala fisik yang tampaknya tidak berkaitan langsung dengan stres.

Dilansir ndtv, berikut 10 tanda halus Anda mengalami stres berat.

1. Sering sakit kepala atau migrain

Stres sering memicu sakit kepala tipe tegang atau bahkan migrain karena otot menegang dan perubahan zat kimia otak.

Jika Anda mengalami sakit kepala terus-menerus, stres bisa jadi merupakan penyebab tersembunyi.

2. Masalah pencernaan

Tingkat stres yang tinggi dapat mengganggu kesehatan usus Anda, yang menyebabkan gejala-gejala seperti kembung, sembelit, diare, atau kram perut.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
5 Kebiasaan yang Sering Diabaikan Namun Diam-Diam Memicu Stres dan Kelelahan Kronis dalam Pekerjaan Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

5 Kebiasaan yang Sering Diabaikan Namun Diam-Diam Memicu Stres dan Kelelahan Kronis dalam Pekerjaan Menurut Psikologi

Jumat, 17 Juli 2026 | 01.48 WIB

Tingkat Stres Nakes di IGD Tinggi, Kemenkes Ingatkan Penerapan Kesehatan Kerja di RS - Image
Kesehatan

Tingkat Stres Nakes di IGD Tinggi, Kemenkes Ingatkan Penerapan Kesehatan Kerja di RS

Jumat, 10 Juli 2026 | 23.34 WIB

Seni Menyederhanakan: 4 Stres yang Tidak Perlu Dihilangkan dari Hidup Anda Menurut Psikolog - Image
Lifestyle

Seni Menyederhanakan: 4 Stres yang Tidak Perlu Dihilangkan dari Hidup Anda Menurut Psikolog

Rabu, 8 Juli 2026 | 04.05 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore