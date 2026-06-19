Simak, 10 Tanda Halus Anda Mengalami Stres Berat, Mulai dari Sakit Kepala hingga Sulit Konsentrasi

Tanda stres berlebihan dan dampak pada tubuh menurut psikologi / foto : Magnific/ cookie_studio
JawaPos.com – Stres bisa berbahaya, terutama jika kronis atau tidak dikelola dengan baik.
Meskipun stres sesaat dapat membantu kita berkinerja lebih baik dalam situasi tertentu, stres berkepanjangan bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik.
Sering kali, orang tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di bawah tekanan tinggi karena tanda-tandanya bisa samar dan mudah diabaikan.
Hal ini dapat terwujud melalui perubahan perilaku, suasana hati, pola tidur, atau bahkan gejala fisik yang tampaknya tidak berkaitan langsung dengan stres.
Dilansir ndtv, berikut 10 tanda halus Anda mengalami stres berat.
1. Sering sakit kepala atau migrain
Stres sering memicu sakit kepala tipe tegang atau bahkan migrain karena otot menegang dan perubahan zat kimia otak.
Jika Anda mengalami sakit kepala terus-menerus, stres bisa jadi merupakan penyebab tersembunyi.
2. Masalah pencernaan
Tingkat stres yang tinggi dapat mengganggu kesehatan usus Anda, yang menyebabkan gejala-gejala seperti kembung, sembelit, diare, atau kram perut.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya