Jangan Biarkan Stres Menguasai Diri, Terapkan 6 Cara Ini untuk Meredakannya

JawaPos.com - Stres merupakan respons alami yang dapat dialami siapa saja dalam berbagai situasi kehidupan. Tekanan pekerjaan, persoalan pribadi, hingga tuntutan sehari-hari dapat menjadi pemicu munculnya rasa lelah secara mental maupun emosional.

Meski tidak selalu dapat dihindari, cara seseorang menghadapi dan mengelola stres memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Pengelolaan stres yang tepat dapat membantu tubuh dan pikiran kembali lebih tenang serta meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan.

Banyak orang mencoba mengabaikan stres hingga akhirnya merasa semakin terbebani. Padahal, beberapa langkah sederhana yang dilakukan secara sadar dapat membantu mengurangi tekanan dan memberikan ruang bagi pikiran untuk kembali fokus.

Strategi pengelolaan stres tidak harus selalu rumit. Teknik tertentu yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu seseorang merasa lebih terkendali ketika menghadapi situasi yang berat.

Memahami cara merespons stres dengan baik menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dalam jangka panjang.

Dirangkum dari Mental Health First Aid, berikut enam cara efektif yang dapat membantu mengatasi stres berat agar pikiran lebih tenang dan kesehatan mental tetap terjaga.

1. Temukan Cara yang Sehat untuk Mengatasinya

Mengandalkan zat seperti alkohol atau obat-obatan sebagai pelarian dari stres hanya akan memperburuk keadaan.

Sebaliknya, pilihlah aktivitas yang mendukung kesehatan fisik dan mental, seperti berolahraga, mengobrol dengan orang terdekat, atau menulis jurnal harian.