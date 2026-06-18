10 Manfaat Jus Melon untuk Kesehatan, Ampuh Cegah Dehidrasi dan Lindungi Jantung!

Ilustrasi jus melon (Magnific)
JawaPos.com - Jus melon menjadi salah satu minuman favorit banyak orang, terutama saat cuaca panas. Rasanya yang manis dan segar membuat jus ini sering dipilih sebagai pelepas dahaga. Namun, di balik kesegarannya, jus melon ternyata menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh.
Buah melon dikenal memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Selain itu, buah ini juga kaya akan vitamin, mineral, serta antioksidan yang berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Tak heran jika melon kerap masuk dalam daftar buah yang direkomendasikan untuk pola makan sehat.
Melansir dari Alodokter dan Halodoc, jus melon mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, folat, magnesium, kalium, hingga antioksidan seperti flavonoid dan lutein. Beragam kandungan ini membuat jus melon tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mampu memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.
Berikut adalah10 manfaat jus melon yang perlu diketahui:
Baca Juga: 10 Manfaat Jus Jambu Biji untuk Kesehatan, Kaya Vitamin C dan Baik untuk Daya Tahan Tubuh
1. Menghidrasi Tubuh dan Mencegah Dehidrasi
Manfaat jus melon yang paling dikenal adalah membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Kandungan air dalam melon mencapai lebih dari 90 persen sehingga efektif menggantikan cairan tubuh yang hilang.
Selain air, jus melon juga mengandung elektrolit alami yang membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Karena itu, minuman ini cocok dikonsumsi setelah berolahraga, saat cuaca panas, atau ketika tubuh sedang kurang fit.
2. Melancarkan Sistem Pencernaan
Jus melon mengandung serat dan air yang berperan penting dalam menjaga kesehatan saluran cerna. Kombinasi keduanya dapat membantu melunakkan tinja sehingga lebih mudah dikeluarkan.
Konsumsi jus melon secara rutin juga dapat membantu mencegah sembelit dan menjaga pergerakan usus tetap normal. Bahkan, melon termasuk buah yang relatif mudah dicerna dibandingkan makanan tinggi serat lainnya.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan