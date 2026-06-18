10 Manfaat Jus Melon untuk Kesehatan, Ampuh Cegah Dehidrasi dan Lindungi Jantung!

JawaPos.com - Jus melon menjadi salah satu minuman favorit banyak orang, terutama saat cuaca panas. Rasanya yang manis dan segar membuat jus ini sering dipilih sebagai pelepas dahaga. Namun, di balik kesegarannya, jus melon ternyata menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh.

Buah melon dikenal memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Selain itu, buah ini juga kaya akan vitamin, mineral, serta antioksidan yang berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Tak heran jika melon kerap masuk dalam daftar buah yang direkomendasikan untuk pola makan sehat.

Melansir dari Alodokter dan Halodoc, jus melon mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, folat, magnesium, kalium, hingga antioksidan seperti flavonoid dan lutein. Beragam kandungan ini membuat jus melon tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mampu memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.

Berikut adalah10 manfaat jus melon yang perlu diketahui:

1. Menghidrasi Tubuh dan Mencegah Dehidrasi

Manfaat jus melon yang paling dikenal adalah membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Kandungan air dalam melon mencapai lebih dari 90 persen sehingga efektif menggantikan cairan tubuh yang hilang.

Selain air, jus melon juga mengandung elektrolit alami yang membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Karena itu, minuman ini cocok dikonsumsi setelah berolahraga, saat cuaca panas, atau ketika tubuh sedang kurang fit.

2. Melancarkan Sistem Pencernaan

Jus melon mengandung serat dan air yang berperan penting dalam menjaga kesehatan saluran cerna. Kombinasi keduanya dapat membantu melunakkan tinja sehingga lebih mudah dikeluarkan.