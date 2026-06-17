Susah Tidur, Susah Fokus, dan Selalu Gelisah? Jangan-Jangan Ini Bukan Insomnia Biasa Simak Penjelasannya

Jawapos.com - Sudah coba tidur lebih awal, sudah kurangi kopi, sudah matikan HP tapi tetap saja matamu susah terpejam, pikiranmu tidak bisa berhenti berputar, dan paginya bangun dengan rasa lelah yang sama.

Banyak orang baru menyadari gejalanya setelah tekanan hidup meningkat dan bagi mereka yang WFH, tekanan itu bisa datang diam-diam dari rutinitas yang tidak terstruktur.

Pikiran melayang ke mana-mana padahal kamu sudah mencoba fokus. Menyalahkan diri sendiri malas, tidak disiplin, tidak produktif. Tapi bagaimana kalau ternyata semua itu bukan soal karakter, melainkan soal cara otakmu bekerja?

Banyak orang dewasa yang WFH tanpa rutinitas jelas justru tanpa sadar sedang hidup dengan gejala yang tidak pernah terdiagnosis.

Kombinasi pola tidur yang kacau, kesulitan fokus, dan kegelisahan yang terus-menerus bisa menjadi sinyal yang selama ini diabaikan.

Sebelum terus menyalahkan diri sendiri, ada baiknya kamu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh dan pikiran.

Melansir Alodokter, rspp.co.id dan Halodoc inilah tanda-tanda yang perlu kamu waspadai :

1. Tidur sudah cukup tapi tetap mengantuk dan kelelahan seharian

Jam tidur jadi kacau, terjaga semalaman, dan baru bisa tidur di pagi hari lalu siang harinya jadi sangat mengantuk. Kondisi seperti ini membuat penderita mudah kelelahan dan otomatis makin sulit konsentrasi.