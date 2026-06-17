Susah Tidur, Susah Fokus, dan Selalu Gelisah? Jangan-Jangan Ini Bukan Insomnia Biasa Simak Penjelasannya

Ilustrasi sulit tidur. (Freepik)
Jawapos.com - Sudah coba tidur lebih awal, sudah kurangi kopi, sudah matikan HP tapi tetap saja matamu susah terpejam, pikiranmu tidak bisa berhenti berputar, dan paginya bangun dengan rasa lelah yang sama.
Banyak orang baru menyadari gejalanya setelah tekanan hidup meningkat dan bagi mereka yang WFH, tekanan itu bisa datang diam-diam dari rutinitas yang tidak terstruktur.
Pikiran melayang ke mana-mana padahal kamu sudah mencoba fokus. Menyalahkan diri sendiri malas, tidak disiplin, tidak produktif. Tapi bagaimana kalau ternyata semua itu bukan soal karakter, melainkan soal cara otakmu bekerja?
Banyak orang dewasa yang WFH tanpa rutinitas jelas justru tanpa sadar sedang hidup dengan gejala yang tidak pernah terdiagnosis.
Kombinasi pola tidur yang kacau, kesulitan fokus, dan kegelisahan yang terus-menerus bisa menjadi sinyal yang selama ini diabaikan.
Sebelum terus menyalahkan diri sendiri, ada baiknya kamu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh dan pikiran.
Melansir Alodokter, rspp.co.id dan Halodoc inilah tanda-tanda yang perlu kamu waspadai :
1. Tidur sudah cukup tapi tetap mengantuk dan kelelahan seharian
Jam tidur jadi kacau, terjaga semalaman, dan baru bisa tidur di pagi hari lalu siang harinya jadi sangat mengantuk. Kondisi seperti ini membuat penderita mudah kelelahan dan otomatis makin sulit konsentrasi.
2. Otak tidak bisa "off" meski tubuh sudah minta istirahat
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!