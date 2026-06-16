Mengenal Spina Bifida: Kelainan atau Cacat pada Saluran Saraf Tulang Belakang yang Kerap Tak Terdeteksi

JawaPos.com - Seseorang dapat terlahir dengan kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka hingga dewasa. Salah satu kondisi yang sulit untuk ditangani adalah Spina Bifida.



Dilansir dari Alodokter, spina bifida adalah kondisi cacat lahir yang terjadi karena adanya gangguan pada pembentukan tabung saraf selama bayi masih dalam kandungan.

Sistem saraf berkembang dalam piringan sel di sepanjang tulang punggung embrio. Pada satu bulan pertama kehamilan, ujung-ujung piringan akan melengkung, menutup dan membentuk tabung saraf.



Seiring waktu, tabung saraf ini berkembang menjadi otak dan sistem saraf tulang belakang. Tappi apabila proses ini terganggu, maka terjadi cacat pada tabung saraf. Spina bifida adalah jenis cacat tabung saraf yang paling umum terjadi.



Macam-Macam

Dilansir dari Mayo Clinic, ada beberapa tipe spina bifida:

Ilustrasi kondisi spina bifida (Cdc.gov)

1. Spina bifida occulta Occulta berarti tidak terlihat atau tersembunyi. Spina bifida tipe ini adalah tipe paling ringan dan umum. Spina bifida tipe ini terjadi karena adanya rongga hingga perpisahan kecil pada satu atau banyak tulang belakang.



Karena kondisi ini hanya dapat diketahui dengan X-ray, banyak orang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kondisi ini.

2. Myelomeningocele (Mielomeningokel)