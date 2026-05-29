12 Kemampuan Koping Orang yang Pandai Mengelola Stres dan Menjaga Kesehatan Mental Secara Psikologi

JawaPos.com – Kemampuan mengelola stres bukan bakat bawaan, melainkan serangkaian keterampilan koping yang bisa dipelajari dan dilatih sejak dini.

Secara psikologi, orang yang pandai menghadapi tekanan hidup hampir selalu memiliki kebiasaan perawatan diri yang konsisten dan terstruktur.

Tanpa kemampuan koping yang memadai, tekanan yang menumpuk bisa merusak kesehatan mental dan membuat seseorang sulit berfungsi dengan baik.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (29/5), berikut 12 kemampuan yang secara konsisten dimiliki oleh mereka yang berhasil melewati momen-momen sulit dengan lebih tenang dan utuh.

1. Menuliskan perasaan secara rutin

Menuangkan pikiran ke dalam tulisan adalah cara efektif untuk mengeluarkan beban dari kepala dan memberi ruang bagi kejernihan berpikir.

Life coach Patricia Bonnard menjelaskan bahwa menulis memungkinkan seseorang melepaskan semua yang terpendam sehingga lebih hadir dan jernih dalam mengambil keputusan.