Studi Ungkap Nikotin Berpotensi Pengaruhi Fokus dan Suasana Hati, Apa Kata Peneliti?

JawaPos.com - Sejumlah penelitian menunjukkan nikotin dapat memengaruhi fungsi kognitif, termasuk kemampuan fokus dan suasana hati. Namun para ahli mengingatkan bahwa temuan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai dorongan untuk mulai menggunakan produk nikotin, mengingat zat ini tetap bersifat adiktif dan memiliki risiko kesehatan tertentu.

Salah satu studi yang dipublikasikan dalam Harm Reduction Journal menemukan bahwa nikotin berpotensi membantu mempertahankan konsentrasi, meningkatkan perhatian, serta memberikan perbaikan suasana hati pada kelompok perokok dewasa yang menjadi peserta penelitian.

Penelitian berjudul An Exploratory, Randomised, Crossover Study to Investigate the Effect of Nicotine on Cognitive Function in Healthy Adult Smokers Who Use an Electronic Cigarette After a Period of Smoking Abstinence tersebut melibatkan 40 perokok dewasa sehat. Dalam penelitian itu, peserta diminta tidak mengonsumsi nikotin selama 12 jam sebelum mengikuti lima sesi pengujian.

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Pada setiap sesi, mereka secara bergantian menggunakan rokok, rokok elektrik dengan berbagai kadar nikotin, atau tidak menggunakan produk apa pun. Peneliti kemudian mengukur perubahan kemampuan fokus, perhatian, suasana hati, dan keinginan untuk merokok sebelum serta sesudah penggunaan produk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan produk yang mengandung nikotin berpotensi meningkatkan kemampuan mempertahankan fokus dan memperbaiki suasana hati dibandingkan ketika peserta tidak menggunakan produk apa pun. Selain itu, rokok elektrik yang mengandung nikotin juga tercatat mampu menekan keinginan untuk merokok secara signifikan selama masa pengujian.

“Ini menunjukkan bahwa rokok elektrik berpotensi menjadi alternatif yang dapat diterima bagi perokok dewasa, yang apabila tidak memiliki pilihan produk lain, kemungkinan akan tetap melanjutkan kebiasaan merokok,” kata Harry J. Green, penulis utama studi tersebut, dikutip Senin (8/6).

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Nikotin dan Fungsi Kognitif Secara ilmiah, nikotin diketahui bekerja pada reseptor tertentu di otak yang berhubungan dengan perhatian, kewaspadaan, dan sistem penghargaan. Karena itu, sejumlah penelitian selama beberapa dekade terakhir memang menemukan adanya hubungan antara nikotin dan peningkatan sementara pada beberapa aspek fungsi kognitif.

Meski demikian, manfaat potensial tersebut harus dilihat secara utuh karena nikotin juga merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan. Para peneliti menekankan bahwa hasil studi ini dilakukan pada kelompok perokok dewasa dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mendorong penggunaan nikotin pada masyarakat umum.