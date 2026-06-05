Salah Tingkah, Penggemar Ini Malah Tawarkan Rokok Saat Bertemu Yujin IVE

JawaPos.com - Yujin IVE menjadi sorotan usai sebuah cerita pertemuan tak terduga dengan penggemar viral di media sosial.

Menurut unggahan yang beredar, seorang netizen menceritakan bahwa temannya bertemu Yujin di jalan sekitar waktu makan siang.

Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa temannya sedang merokok ketika pertemuan itu terjadi.

Sang penggemar awalnya ingin menyapa idolanya dengan baik namun karena terlalu gugup karena orang yang ditemuinya adalah Yujin, ia justru kehilangan kata-kata.

Alih-alih meminta foto atau menyapa, penggemar tersebut malah secara spontan menawarkan sebatang rokok kepada Yujin.

"Aku berniat menyapa dengan sopan, tetapi secara spontan, aku memberinya sebatang rokok tanpa berkata apa-apa," tulis netizen yang dikutip dari Koreaboo.

Unggahan itu menyebut Yujin merespons dengan melambaikan tangan sambil tersenyum sebelum pergi meninggalkan lokasi.

"Dia melambaikan tangan dan tersenyum lebar lalu pergi," tulisnya mengenai respon Yujin sata ditawarkan rokok.

Cerita tersebut dengan cepat menyebar di berbagai komunitas online dan memicu beragam reaksi netizen.