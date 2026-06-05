5 Cara Menjaga Kesehatan Kulit dan Rambut saat Cuaca Ekstrem, Jangan Tunggu Rusak Baru Menyesal

JawaPos.com - Cuaca yang semakin sulit diprediksi menjadi tantangan baru bagi kesehatan kulit dan rambut masyarakat Indonesia. Terik matahari yang menyengat pada siang hari bisa berubah menjadi hujan deras hanya dalam hitungan jam.

Perubahan suhu dan kelembapan yang drastis ini berisiko memicu berbagai masalah, mulai dari kulit kering dan kemerahan akibat paparan sinar ultraviolet (UV), hingga rambut lepek, rapuh, dan mudah rusak.

Kondisi tersebut semakin terasa bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi yang harus beraktivitas dari pagi hingga malam hari. Karena itu, menjaga kesehatan kulit dan rambut tidak lagi cukup dilakukan sesekali, melainkan perlu menjadi bagian dari rutinitas harian.

Para ahli kesehatan kulit selama ini menekankan bahwa paparan sinar matahari berlebih, kelembapan tinggi, serta perubahan cuaca yang ekstrem dapat mempercepat kerusakan lapisan pelindung kulit dan memengaruhi kesehatan rambut. Kabar baiknya, risiko tersebut dapat diminimalkan melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Mengapa Cuaca Ekstrem Bisa Merusak Kulit dan Rambut? Saat cuaca panas, tubuh cenderung memproduksi lebih banyak keringat dan minyak. Akibatnya, kulit menjadi lebih rentan mengalami iritasi, sementara kulit kepala menghasilkan sebum berlebih yang membuat rambut cepat lepek.

Sebaliknya, saat hujan atau berada terlalu lama di ruangan ber-AC, kelembapan alami kulit dan rambut bisa berkurang. Kombinasi kondisi tersebut membuat kulit lebih mudah mengalami dehidrasi, sedangkan rambut menjadi kusam dan rapuh.

Karena itu, perlindungan dan perawatan yang tepat menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut sepanjang hari.

1. Mulai Hari dengan Menjaga Kesehatan Kulit Kepala dan Rambut Kesehatan rambut berawal dari kulit kepala yang terawat. Cuaca panas dapat meningkatkan produksi minyak, sementara perubahan suhu yang mendadak berpotensi membuat batang rambut kehilangan kelembapan alaminya.