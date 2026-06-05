Hampir 1 Juta Orang Indonesia Pilih Berobat ke Malaysia 2025, Layanan ini Paling Diminati

JawaPos.com – Malaysia mencatat hampir satu juta warga Indonesia datang untuk berobat sepanjang 2025. Pemeriksaan kesehatan (medical check-up), pengobatan kanker, penyakit jantung, hingga bedah ortopedi menjadi layanan yang paling banyak dicari pasien Indonesia di negeri jiran tersebut.

Data itu disampaikan dalam gelaran Malaysia Fair 2026 yang diselenggarakan Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) bersama Tourism Malaysia di Gandaria City, Jakarta, pada 4-7 Juni 2026.

Chargé d'Affaires Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Farzamie Sarkawi, mengatakan Indonesia masih menjadi pasar terbesar bagi wisata medis Malaysia.

"Kami berterima kasih kepada saudara-saudara kami dari Indonesia karena terus memilih Malaysia sebagai destinasi pelancongan kesehatan. Pada tahun lalu terdapat 970 ribu pelancong kesehatan dari Indonesia, meningkat 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Farzamie dalam sambutannya, Jumat (5/.

Ia menerangkan, tingginya jumlah pasien Indonesia tersebut menunjukkan kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan Malaysia.

"Kepercayaan ini adalah hasil gabungan kepakaran perubatan bertaraf antarabangsa, layanan hospitaliti yang mesra, serta kemudahan rawatan yang moden dan kompetitif," katanya.

Pemeriksaan Kesehatan hingga Jantung Jadi Favorit

Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) mencatat sejumlah layanan yang paling diminati pasien Indonesia meliputi pemeriksaan kesehatan, gastroenterologi, perawatan kanker, endokrinologi, kardiologi, dan bedah ortopedi.