Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 30 Mei 2026 | 20.34 WIB

Andropause pada Pria Makin Banyak Terjadi, Dokter Ungkap Gejala dan Cara Mengatasinya

Andropause pada pria dapat menyebabkan mudah lelah, sulit fokus, hingga rambut rontok akibat penurunan hormon testosteron. (AI Gemini) - Image

Andropause pada pria dapat menyebabkan mudah lelah, sulit fokus, hingga rambut rontok akibat penurunan hormon testosteron. (AI Gemini)

JawaPos.com – Fenomena andropause atau yang kerap disebut sebagai menopause pada pria semakin banyak dialami kalangan usia produktif. Kondisi ini terjadi akibat penurunan hormon testosteron secara bertahap yang dapat memengaruhi kesehatan fisik, mental, hingga kualitas hidup secara keseluruhan.

Dokter spesialis urologi dan praktisi kesehatan pria, dr. Wempy Supit, SpU, FACS, menjelaskan bahwa perubahan hormon yang disertai stres kronis dapat menimbulkan berbagai keluhan yang sering kali tidak disadari sebagai bagian dari andropause.

"Banyak pria datang dengan keluhan cepat lelah, sulit fokus, kualitas tidur menurun. Tidak sedikit juga yang mengalami perubahan fisik seperti peningkatan lemak tubuh, penurunan massa otot, sampai kerontokan rambut akibat stres dan perubahan hormonal. Ini kondisi yang nyata dan perlu mendapat perhatian," ujar Wempy dalam keterangan resminya.

Penurunan Testosteron Terjadi Secara Bertahap

Berbeda dengan menopause pada perempuan yang terjadi secara lebih jelas, andropause berlangsung secara perlahan sehingga sering tidak terdeteksi sejak awal.

Menurut Wempy, gaya hidup modern turut mempercepat munculnya gejala andropause. Tingginya tekanan pekerjaan, kurang tidur, pola makan yang tidak seimbang, serta minimnya aktivitas fisik menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas kesehatan hormonal pria.

Seiring bertambahnya usia, kadar testosteron dalam tubuh pria memang akan mengalami penurunan. Kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya massa otot, meningkatnya lemak tubuh, hingga naiknya risiko penyakit metabolik seperti diabetes.

Karena itu, menjaga massa otot kini tidak lagi sekadar berkaitan dengan penampilan fisik, melainkan menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan metabolisme, keseimbangan hormon, energi tubuh, serta kualitas hidup jangka panjang.

Rambut dan Kulit Bisa Menjadi Indikator Kesehatan Tubuh

Sementara itu, dokter spesialis dermatologi dan venereologi, dr. Arini Astasari Widodo, Sp.DVE, FINSDV, menilai perubahan kondisi rambut dan kulit juga dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan yang lebih luas.

"Ketika seseorang mengalami stres kronis, kualitas tidur buruk, atau ketidakseimbangan hormon, tubuh sering memberikan sinyal melalui perubahan kondisi kulit dan rambut. Karena itu, perawatan rambut hari ini bukan lagi sekadar estetika, tetapi juga bagian dari keseluruhan kebugaran," jelas Arini.

Menurutnya, pendekatan kesehatan modern kini tidak hanya berfokus pada aspek penampilan, tetapi juga melihat tubuh secara menyeluruh.

Editor: Edy Pramana
Tags
Artikel Terkait
6 Cara Bangun Kembali Kepercayaan pada Pria Setelah Patah Hati dan Hubungan yang Menyakitkan Kata Psikologi - Image
Kepribadian

6 Cara Bangun Kembali Kepercayaan pada Pria Setelah Patah Hati dan Hubungan yang Menyakitkan Kata Psikologi

Kamis, 28 Mei 2026 | 20.12 WIB

Tren Fashion Genderless Merebak di Jepang, Gen Z Abaikan Batasan Gaya Pria dan Wanita - Image
Lifestyle

Tren Fashion Genderless Merebak di Jepang, Gen Z Abaikan Batasan Gaya Pria dan Wanita

Rabu, 27 Mei 2026 | 17.35 WIB

Mendapati Seorang Pria Menatapmu di 8 Momen Spesifik? Dia Lebih Jatuh Cinta daripada yang Kamu Sadari - Image
Kepribadian

Mendapati Seorang Pria Menatapmu di 8 Momen Spesifik? Dia Lebih Jatuh Cinta daripada yang Kamu Sadari

Selasa, 26 Mei 2026 | 22.29 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore