Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 27 Mei 2026 | 22.19 WIB

Dokter Gizi Ungkap Batas Aman Konsumsi Daging Merah, Jangan Tiap Hari!

Ilustrasi seorang pria memotong daging kurban saat perayaan Idul Adha. (Pexels)

JawaPos.com - Dokter Spesialis Gizi Klinik dr. Jovita Amelia, M.Sc, Sp.GK mengingatkan masyarakat agar membatasi konsumsi daging merah karena berkaitan dengan berbagai risiko kesehatan.

Mengingat di tengah momen Idul Adha seperti saat ini, biasanya stok daging merah dari sapi maupun kambing sedang melimpah. 

Daging merah tidak disarankan terlalu banyak karena kaitannya dengan berbagai masalah kesehatan, di antaranya kanker," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (27/5). "Yang disarankan 350–500 gram per minggu,” imbuh dr. Jovita.

Meskipun mendapatkan daging kurban yang banyak, ia menyarankan agar tak mengonsumsinya setiap hari.

“Tidak disarankan konsumsi daging merah setiap hari. Yang disarankan pembatasan dua sampai tiga porsi daging merah per minggu,” ungkapnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Freezer Penuh Saat Idul Adha? Ini 7 Cara Menyimpan Daging Kurban agar Tetap Fresh dan Tahan Lama - Image
Lifestyle

Freezer Penuh Saat Idul Adha? Ini 7 Cara Menyimpan Daging Kurban agar Tetap Fresh dan Tahan Lama

Jumat, 29 Mei 2026 | 16.28 WIB

9 Olahan Daging Kurban Selain Sate yang Praktis dan Bikin Nagih, Tanpa Arang! - Image
Kuliner

9 Olahan Daging Kurban Selain Sate yang Praktis dan Bikin Nagih, Tanpa Arang!

Kamis, 28 Mei 2026 | 23.16 WIB

8 Cara Menjaga Kolesterol dan Gula Darah Tetap Stabil saat Banyak Makan Daging Kurban - Image
Kesehatan

8 Cara Menjaga Kolesterol dan Gula Darah Tetap Stabil saat Banyak Makan Daging Kurban

Kamis, 28 Mei 2026 | 23.10 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore