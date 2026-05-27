Dokter Gizi Ungkap Batas Aman Konsumsi Daging Merah, Jangan Tiap Hari!

Ilustrasi seorang pria memotong daging kurban saat perayaan Idul Adha. (Pexels)

JawaPos.com - Dokter Spesialis Gizi Klinik dr. Jovita Amelia, M.Sc, Sp.GK mengingatkan masyarakat agar membatasi konsumsi daging merah karena berkaitan dengan berbagai risiko kesehatan.

Mengingat di tengah momen Idul Adha seperti saat ini, biasanya stok daging merah dari sapi maupun kambing sedang melimpah.

“Daging merah tidak disarankan terlalu banyak karena kaitannya dengan berbagai masalah kesehatan, di antaranya kanker," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (27/5). "Yang disarankan 350–500 gram per minggu,” imbuh dr. Jovita.

Meskipun mendapatkan daging kurban yang banyak, ia menyarankan agar tak mengonsumsinya setiap hari.