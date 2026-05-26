Mengetahui Manfaat Makanan dan Minuman Probiotik hingga Pengertiannya

ILUTRASI makanan kaya probiotik yogurt. (Sumber foto: Pixabay)
JawaPos.com - Probiotik yang merupakan bakteri baik dikenal sebagai salah satu mikroorganisme yang mampu menjaga kesehatan pencernaan dan membantu mengatasi berbagai gangguan usus.
Mikroorganisme hidup ini tidak hanya ditemukan dalam suplemen, tetapi juga banyak terkandung dalam makanan dan minuman sehari-hari seperti yoghurt, kombucha, hingga tempe.
Guru Besar FMIPA Universitas Indonesia, Prof. Dra. Wellyzar Sjamsuridzal, M.Sc., Ph.D., , menjelaskan bahwa probiotik memiliki manfaat luas bagi kesehatan tubuh, terutama sistem pencernaan.
“Probiotik itu sangat membantu mencegah dan mengobati diare infeksius, terutama pada anak-anak prasekolah,” ujar Prof. Welly dalam acara peluncuran Varian Baru Yakult di Jakarta Pusat, Senin (25/5).
Selain gangguan pencernaan, probiotik juga disebut berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh hingga mendukung kesehatan mental.
Prof. Welly menjelaskan, probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang memberi manfaat kesehatan ketika dikonsumsi dalam jumlah cukup.
Mikroorganisme tersebut bekerja dengan menyeimbangkan populasi bakteri baik dan bakteri patogen di dalam usus.
“Probiotik itu adalah mikroorganisme yang hidup yang memiliki efek kesehatan yang sangat baik apabila kita konsumsi,” katanya.
Beberapa jenis bakteri yang umum digunakan sebagai probiotik antara lain Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, hingga Streptococcus. Namun, jenis yang paling banyak digunakan saat ini adalah Lactobacillus.
Prof. Welly menerangkan, probiotik bekerja melalui sejumlah mekanisme yang membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di saluran cerna.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK