Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 26 Mei 2026 | 13.48 WIB

Mengetahui Manfaat Makanan dan Minuman Probiotik hingga Pengertiannya

ILUTRASI makanan kaya probiotik yogurt. (Sumber foto: Pixabay)

JawaPos.com - Probiotik yang merupakan bakteri baik dikenal sebagai salah satu mikroorganisme yang mampu menjaga kesehatan pencernaan dan membantu mengatasi berbagai gangguan usus.

Mikroorganisme hidup ini tidak hanya ditemukan dalam suplemen, tetapi juga banyak terkandung dalam makanan dan minuman sehari-hari seperti yoghurt, kombucha, hingga tempe.

Guru Besar FMIPA Universitas Indonesia, Prof. Dra. Wellyzar Sjamsuridzal, M.Sc., Ph.D., , menjelaskan bahwa probiotik memiliki manfaat luas bagi kesehatan tubuh, terutama sistem pencernaan.

Probiotik itu sangat membantu mencegah dan mengobati diare infeksius, terutama pada anak-anak prasekolah,” ujar Prof. Welly dalam acara peluncuran Varian Baru Yakult di Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Selain gangguan pencernaan, probiotik juga disebut berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh hingga mendukung kesehatan mental.

Apa Itu Probiotik?

Prof. Welly menjelaskan, probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang memberi manfaat kesehatan ketika dikonsumsi dalam jumlah cukup.

Mikroorganisme tersebut bekerja dengan menyeimbangkan populasi bakteri baik dan bakteri patogen di dalam usus.

“Probiotik itu adalah mikroorganisme yang hidup yang memiliki efek kesehatan yang sangat baik apabila kita konsumsi,” katanya.

Beberapa jenis bakteri yang umum digunakan sebagai probiotik antara lain Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, hingga Streptococcus. Namun, jenis yang paling banyak digunakan saat ini adalah Lactobacillus.

Cara Kerja Probiotik di Dalam Usus

Prof. Welly menerangkan, probiotik bekerja melalui sejumlah mekanisme yang membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di saluran cerna.

