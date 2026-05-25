Fasilitas Kesehatan USG di Daerah Sangat Dibutuhkan Ibu Hamil, agar Tak Jauh Harus ke Kota

JawaPos.com – Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti layanan USG di daerah masih menjadi kebutuhan penting bagi ibu hamil, terutama di wilayah pedesaan yang jauh dari rumah sakit atau pusat layanan medis di perkotaan.

Keterbatasan akses membuat banyak ibu hamil harus menempuh perjalanan cukup jauh dengan biaya tambahan hanya untuk memeriksa kondisi kandungan dan memastikan perkembangan janin berjalan normal. Karena itu, keberadaan layanan USG yang lebih dekat dengan masyarakat dinilai sangat membantu pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan secara rutin dan terjangkau.

Kebutuhan tersebut terlihat di Desa Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, saat layanan pemeriksaan kehamilan dan USG dihadirkan melalui program Klinik Medis Bergerak yang digelar Muslim World League bersama mitra.

Dalam layanan tersebut, sebanyak 55 ibu hamil memanfaatkan pemeriksaan Antenatal Care (ANC) dan USG. Kehadiran fasilitas ini menjadi solusi sementara bagi warga yang selama ini harus pergi ke kota atau rumah sakit kabupaten untuk mendapatkan layanan serupa.

Camat Nyalindung menilai akses pemeriksaan kandungan menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi masyarakat di wilayahnya.

"Kehadiran layanan kesehatan gratis ini sangat membantu warga kami, terutama bagi ibu hamil yang kini bisa mendapatkan akses USG tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit kabupaten," ujarnya, Senin (25/5).