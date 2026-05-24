Kenali 7 Bagian Daging Sapi Kurban Idul Adha Agar Masakan Rendang, Sop, dan Bakaran Sempurna

JawaPos.com - Momen perayaan Idul Adha selalu identik dengan limpahan daging sapi. Banyak orang antusias mengolahnya menjadi aneka hidangan berkuah. Pemilihan daging yang tepat sangat menentukan kelezatan masakan.

Cara memilih bagian daging sapi kurban harus dilakukan secara cermat. Setiap potongan memiliki tingkat keempukan yang berbeda saat dimasak. Lemak pada daging juga memengaruhi gurihnya kuah kaldu.

Ada panduan khusus saat perayaan Idul Adha memilih bagian daging sapi kurban agar masakan sempurna. Informasi lengkap mengenai teknik ini dilansir dari Kitchprep, Minggu (12/10). Sup yang sedap selalu bermula dari potongan daging yang pas.

"Pilih potongan daging yang tampak berlemak, buang lemak keras di bagian luarnya, dan biarkan api kecil yang bekerja."— Tim Redaksi, Kitchprep

Daging Chuck atau Bahu Sapi

Potongan bahu ini bekerja keras saat sapi masih hidup. Hal itu membuat dagingnya kaya akan jaringan ikat tebal. Lemak gurih juga tersebar merata di sela-sela uratnya.

Bagian bahu sangat mudah dipotong bentuk dadu kecil. Potongan ini sangat pas untuk membuat sup dan rendang. Dagingnya akan terasa berair dan sangat empuk saat dikunyah.

Proses perebusan perlahan akan mengeluarkan kaldu daging yang khas. Cairan lezat ini keluar secara alami tanpa perlu bumbu tambahan. Tekstur masakan klasik bisa didapatkan dengan mudah dari potongan ini.

Iga Sapi Pendek Tanpa Tulang