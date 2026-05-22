Kenali TB dari Warna Dahak Saat Batuk, Cek Sekarang!

Cara untuk mengatasi batuk berdahak di rumah secara alami.
JawaPos.com – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap warna dahak saat batuk. Sebab, perubahan warna dahak bisa menjadi tanda adanya infeksi hingga gejala tuberkulosis (TB).
Kewaspadaan terhadap TB perlu ditingkatkan karena Indonesia termasuk negara paling banyak kedua dengas kasus tersebut di dunia. Menkes menjelaskan bahwa warna dan tekstur dahak dapat membantu mengenali kondisi kesehatan seseorang, termasuk mendeteksi kemungkinan TB sejak dini.
Budi menjelaskan, dahak yang bening dan cair umumnya bukan tanda infeksi serius. Kondisi tersebut bisa terjadi akibat air liur biasa atau reaksi alergi.
“Kalau itu bening dan cair seperti ini, ya mungkin itu ludah atau sedang alergi,” katanya dalam video yang diunggah di Instagram, dikutip Jumat (22/5).
Meski demikian, masyarakat tetap diminta memantau kondisi batuk, terutama jika berlangsung lama atau disertai gejala lain.
Sementara itu, dahak berwarna kuning hingga kehijauan dan bertekstur kental disebut dapat menjadi tanda adanya infeksi pada saluran pernapasan.
Menurut Menkes, dahak jenis ini biasanya memiliki bau khas yang menandakan adanya kuman atau bakteri.
“Kalau warnanya seperti ini, agak kuning atau kehijau-hijauan, dan baunya khas, kental, itu artinya ada infeksi,” tutur Budi.
Menkes menegaskan, kondisi paling berbahaya adalah ketika dahak sudah bercampur darah. Gejala tersebut dapat menjadi indikasi seseorang terkena TB dan harus segera diperiksa.
“Yang paling bahaya, adalah kalau udah ada darahnya seperti ini. Ini kemungkinan Anda terkena TB,” kata Budi.
