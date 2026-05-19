Aulia Ramadhani
Rabu, 20 Mei 2026 | 05.33 WIB

Mengapa Serangan Jantung Bisa Terjadi di usia 20-an, 30-an, dan 40-an? Intip Faktanya

Ilustrasi Orang Sakit. Sumber Foto: Health Shots

JawaPos.com - Stres psikologis kronis, baik dari tekanan kerja, finansial, dapat mengaktifkan sistem respons stres tubuh, yang berdampak pada serangan jantung

Dilansir dari Health Shots, Minggu (17/5), kini serangan jantung tidak lagi terbatas pada orang yang lebih tua, bahkan usia 20-an, 30-an, dan awal 40-an bisa terkena penyakit tersebut.

Khususnya stres, hipertensi, diabetes, dan merokok, bisa menjadi penyebabnya, tekanan berlebihan juga merusak pembuluh darah

Hipertensi, atau tekanan darah tinggi, seringkali tidak terdeteksi karena jarang menimbulkan gejala hingga komplikasi muncul.

Pada orang dewasa muda, kurang gerak, asupan garam tinggi, obesitas, dan kurang tidur secara signifikan mengakibatkan peningkatan tekanan darah

Hipertensi yang tidak terkontrol mengeraskan arteri dan meningkatkan beban kerja jantung, menjadikannya faktor risiko kritis namun kurang terdiagnosis pada penyakit kardiovaskular dini.

Penderita diabetes harus waspada, karena merusak pembuluh darah, mengganggu keseimbangan kolesterol, dan mendorong pembentukan plak di arteri coroner.

Penggunaan tembakau, baik dalam bentuk rokok, bidi, atau produk tanpa asap, tetap menjadi salah satu penyebab penyakit jantung yang paling dapat dicegah.

Kebiasaan itu dapat eningkatkan tekanan darah dan detak jantung, bahan kimia beracun lainnya merusak lapisan arteri dan memicu pembekuan darah.

Bahkan merokok sesekali atau penggunaan tembakau dalam konteks sosial membahayakan sistem kardiovaskular, yang bereaksi negatif bahkan pada tingkat paparan rendah.

Editor: Hanny Suwindari
