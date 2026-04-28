10 Penyebab Asam Urat Tinggi yang Perlu Diwaspadai, Mulai dari Pola Makan hingga Gaya Hidup

JawaPos.com – Asam urat menjadi salah satu masalah kesehatan yang kerap dialami masyarakat, terutama pada usia dewasa. Kondisi ini terjadi ketika kadar asam urat dalam darah meningkat dan membentuk kristal di persendian, sehingga menimbulkan nyeri, bengkak, dan rasa tidak nyaman.

Secara alami, asam urat terbentuk dari pemecahan purin, yaitu zat yang berasal dari makanan maupun diproduksi tubuh. Dalam kondisi normal, asam urat akan dibuang melalui urine. Namun, ketika produksinya berlebihan atau pembuangannya terganggu, kadar asam urat dapat menumpuk.

Penting untuk memahami bahwa asam urat tidak hanya dipicu oleh satu faktor. Pola makan, gaya hidup, hingga kondisi medis tertentu dapat berkontribusi terhadap meningkatnya kadar asam urat.

Dilansir dari laman resmi Alodokter dan RSUD Meuraxa Banda Aceh, berikut ini sejumlah penyebab asam urat yang perlu diketahui.

1. Konsumsi Makanan Tinggi Purin

Makanan seperti daging merah, jeroan, dan seafood (udang, kerang, ikan sarden) mengandung purin tinggi. Saat dikonsumsi berlebihan, tubuh akan memproduksi lebih banyak asam urat dari hasil pemecahan purin tersebut.

2. Minuman Beralkohol

Alkohol, terutama bir, diketahui dapat meningkatkan kadar asam urat. Selain mengandung purin, alkohol juga menghambat proses pembuangan asam urat melalui ginjal.

3. Minuman Tinggi Gula