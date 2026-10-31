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Penulis: Ryandi Zahdomo
Minggu, 1 November 2026 | 06.39 WIB

Sering Cari Solusi Instan? Ini 5 Ciri Orang yang Berpikiran Sederhana

Ilustrasi orang-orang yang menghadapi masalah sambil berusaha menemukan solusi terbaik / Foto: (Your Tango) - Image

Ilustrasi orang-orang yang menghadapi masalah sambil berusaha menemukan solusi terbaik / Foto: (Your Tango)

JawaPos.com - Individu yang memiliki pola pikir dangkal atau sederhana sering kali disalahartikan sebagai orang ber-IQ rendah, padahal mereka sebenarnya hanya lebih menyukai komunikasi yang lugas tanpa penjelasan rumit.

Mereka cenderung menghindari konsep abstrak yang bertele-tele dan lebih memilih segala sesuatu yang serba praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun terlihat tulus dan apa adanya, gaya berpikir yang kaku ini sering kali menghambat proses pengembangan diri serta kemampuan mereka dalam mengatasi masalah yang kompleks. 

Memahami karakteristik dasar dari pola pikir sederhana ini dapat membantu kita mengenali dinamika mental manusia secara lebih objektif.

Seperti dikutip dari YourTango, berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa individu dengan pola pikir sederhana memiliki kecenderungan khas dalam mengambil keputusan dan menyikapi tantangan hidup.

Berikut adalah lima ciri psikologis utama yang kerap ditunjukkan oleh orang-orang dengan pola pikir sederhana.

1. Sangat Mudah Terpengaruh oleh Pendapat Orang Lain

Orang yang berpikiran sederhana umumnya jarang menggunakan kemampuan berpikir kritis secara mendalam, sehingga membuat mereka sangat rentan terhadap persuasi luar. 

Mereka kerap mengambil keputusan instan yang didasarkan pada apa yang diyakini oleh orang lain atau figur otoritas di sekitar mereka.

Menurut peneliti Robert Cialdini, psikologi persuasi berakar pada prinsip-prinsip seperti otoritas, konsistensi, dan kesukaan. Ketidakbiasaan menyaring informasi secara mandiri membuat mereka mudah mengekor opini populer tanpa menggali akar masalahnya.

Editor: Bintang Pradewo
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