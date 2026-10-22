Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.14 WIB

11 Tips Kehidupan Sehari-hari Introvert agar Lebih Percaya Diri dan Nyaman dalam Menjalani Hidup

Gambar utama - Image
Ilustrasi tips kehidupan sehari-hari untuk introvert (magnific/katemangostar)

JawaPos.com - Menjadi seorang introvert bukanlah kekurangan yang harus diperbaiki. Sebaliknya, kepribadian ini memiliki kelebihan tersendiri, mulai dari kemampuan berpikir mendalam, kepekaan terhadap lingkungan, hingga kreativitas yang dapat berkembang ketika memiliki waktu untuk diri sendiri.

Meski demikian, menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang introvert terkadang menghadirkan tantangan.

Rasa canggung ketika bersosialisasi, kecemasan berlebihan, hingga perasaan berbeda dari orang lain bisa membuat seseorang kesulitan menemukan kenyamanan dalam dirinya.

Kabar baiknya, ada berbagai cara sederhana yang dapat membantu introvert menjalani kehidupan dengan lebih seimbang.

Kuncinya adalah memahami kebutuhan diri sendiri, menerima karakter pribadi, dan tetap membuka diri terhadap pengalaman baru tanpa harus memaksakan diri menjadi orang lain.

Dirangkum dari laman YourTango, berikut 11 tips kehidupan sehari-hari bagi introvert agar dapat memaksimalkan kelebihan diri sekaligus menjaga kesehatan mental.

1. Terima Kebutuhan untuk Mendapatkan Ketenangan

Introvert umumnya membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi setelah berhadapan dengan banyak orang atau menjalani aktivitas yang menguras perhatian.

Mereka juga cenderung lebih nyaman dengan lingkungan yang tenang dan pengalaman yang tidak terlalu intens.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Waspada Cuaca Panas, Inilah 5 Tips untuk Menjaga Kesehatan Tubuh Saat Beraktivitas di Luar Ruangan - Image
Lifestyle

Waspada Cuaca Panas, Inilah 5 Tips untuk Menjaga Kesehatan Tubuh Saat Beraktivitas di Luar Ruangan

Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.31 WIB

9 Cara Berpikir Stoik agar Tetap Tenang di Tengah Masalah Hidup yang Silih Berganti - Image
Lifestyle

9 Cara Berpikir Stoik agar Tetap Tenang di Tengah Masalah Hidup yang Silih Berganti

Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.22 WIB

Cukup di Rumah! 5 Cara Merawat Tumit Kasar agar Kembali Lembut dan Nyaman - Image
Lifestyle

Cukup di Rumah! 5 Cara Merawat Tumit Kasar agar Kembali Lembut dan Nyaman

Selasa, 20 Oktober 2026 | 04.43 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore