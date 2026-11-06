Jika Kamu Ingin Lebih Merasa Nyaman dengan Kehidupanmu Sendiri, Lakukan 7 Strategi Ini

seseorang yang nyaman dengan kehidupannya sendiri / foto: Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa kehidupanmu sebenarnya baik-baik saja, tetapi entah mengapa kamu masih merasa kurang bahagia? Kamu memiliki rutinitas, pekerjaan, tanggung jawab, dan mungkin beberapa hal yang patut disyukuri. Namun, di dalam hati, ada perasaan bahwa hidup orang lain tampak lebih menarik, lebih berhasil, dan lebih menyenangkan dibandingkan kehidupanmu sendiri.

Kamu mungkin sering membandingkan pencapaianmu dengan orang lain. Melihat teman yang sudah memiliki karier mapan, seseorang yang tampak bahagia dengan hubungannya, atau orang-orang yang seolah-olah selalu menikmati hidup. Tanpa disadari, kamu mulai mempertanyakan pilihan-pilihanmu sendiri.



Mengapa hidupku tidak seperti mereka? Apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Mengapa aku belum merasa puas meskipun sudah berusaha begitu keras?



Perasaan semacam ini sebenarnya cukup manusiawi. Kita hidup dalam lingkungan yang terus mendorong kita untuk menjadi lebih baik, lebih produktif, lebih sukses, dan lebih menarik. Media sosial membuat kita semakin mudah melihat pencapaian orang lain, sementara kita hanya melihat kehidupan kita sendiri dari dekat, termasuk kekurangan, kegagalan, kecemasan, dan hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana.



Akibatnya, kita bisa terjebak dalam keyakinan bahwa kebahagiaan baru akan datang ketika memiliki sesuatu yang belum kita miliki.



Padahal, merasa nyaman dengan kehidupan sendiri bukan berarti harus mempunyai kehidupan yang sempurna. Bukan pula berarti berhenti berkembang, menyerah pada keadaan, atau tidak memiliki cita-cita. Justru, kenyamanan hidup muncul ketika kita mampu menerima kenyataan saat ini sambil tetap memiliki keberanian untuk memperbaiki hal-hal yang memang bisa diubah.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan kesejahteraan subjektif, penerimaan diri, regulasi emosi, rasa syukur, serta kemampuan menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai pribadi.



Kabar baiknya, ada sejumlah strategi psikologis yang dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan kehidupan sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (6/11), terdapat tujuh strategi yang bisa kamu praktikkan.



1. Berhenti Membandingkan Seluruh Kehidupanmu dengan Potongan Kehidupan Orang Lain



Salah satu penyebab terbesar seseorang merasa tidak nyaman dengan kehidupannya sendiri adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain.



Kita sering melakukannya tanpa sadar. Ketika melihat seseorang membeli rumah, kita mulai merasa tertinggal. Ketika melihat teman mendapatkan promosi pekerjaan, kita mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Ketika melihat pasangan lain tampak romantis, kita mungkin mulai menganggap hubungan kita kurang membahagiakan.



Masalahnya, perbandingan tersebut sering kali tidak adil.



Kita membandingkan keseluruhan kehidupan kita, termasuk kesulitan yang tidak terlihat, dengan bagian terbaik kehidupan orang lain yang sengaja ditampilkan.



Dalam psikologi sosial, fenomena ini berkaitan dengan social comparison theory yang diperkenalkan oleh Leon Festinger. Teori tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan mengevaluasi dirinya melalui perbandingan dengan orang lain.



Perbandingan sebenarnya tidak selalu buruk. Kita bisa belajar dari keberhasilan orang lain, menemukan inspirasi, dan mengevaluasi perkembangan diri. Namun, perbandingan menjadi merugikan ketika terus-menerus membuat kita merasa tidak cukup baik.



Lalu, bagaimana cara mengatasinya?



Pertama, sadari bahwa setiap orang mempunyai garis waktu kehidupan yang berbeda. Ada orang yang mencapai kesuksesan finansial pada usia 25 tahun, sementara orang lain baru menemukannya pada usia 40 tahun. Ada yang menikah lebih awal, ada yang memilih hidup sendiri lebih lama. Ada yang menemukan pekerjaan impiannya dengan cepat, ada pula yang harus mencoba berbagai jalan terlebih dahulu.



Tidak ada satu jadwal kehidupan yang wajib diikuti semua orang.



Kedua, kurangi paparan terhadap hal-hal yang memicu perasaan rendah diri. Jika mengikuti akun tertentu membuatmu terus merasa tertinggal, tidak ada salahnya membatasi waktu melihat kontennya.



Ketiga, ubah pertanyaan dalam pikiranmu. Daripada bertanya, "Mengapa hidupku tidak sehebat hidup mereka?", cobalah bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari mereka tanpa harus merendahkan kehidupanku sendiri?"



Perubahan sederhana ini membantu menggeser perhatian dari persaingan menuju pembelajaran.



Ingatlah, keberhasilan orang lain bukan bukti kegagalanmu. Kamu tidak harus menjalani kehidupan yang sama untuk memiliki kehidupan yang bermakna.



2. Latih Penerimaan Diri, Bukan Terus-Menerus Mengkritik Diri Sendiri



Coba perhatikan bagaimana kamu berbicara kepada diri sendiri ketika melakukan kesalahan.



Apakah kamu mengatakan bahwa dirimu bodoh? Apakah kamu terus mengingat kegagalan yang sudah terjadi? Apakah kamu merasa tidak pantas bahagia hanya karena belum mencapai sesuatu?



Banyak orang memiliki standar yang sangat keras terhadap dirinya sendiri. Mereka bisa memaklumi kesalahan orang lain, tetapi sulit memberikan pengertian yang sama kepada diri sendiri.



Padahal, penerimaan diri merupakan salah satu fondasi penting dalam kesejahteraan psikologis.



Penerimaan diri bukan berarti menganggap semua tindakan kita benar. Penerimaan diri berarti mengakui bahwa kita adalah manusia yang memiliki kelebihan, kekurangan, pengalaman menyenangkan, dan pengalaman menyakitkan.



Kamu boleh mengakui bahwa ada bagian dari kehidupanmu yang belum memuaskan tanpa harus membenci dirimu sendiri.



Salah satu pendekatan yang relevan adalah self-compassion atau welas asih terhadap diri sendiri, yang banyak diteliti oleh psikolog Kristin Neff.



Self-compassion mencakup tiga unsur utama:



Self-kindness: memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, bukan kritik yang berlebihan.



Common humanity: menyadari bahwa kesulitan dan kegagalan merupakan bagian dari pengalaman manusia.



Mindfulness: melihat perasaan dan pengalaman secara seimbang tanpa membesar-besarkan atau menekannya.



Bagaimana menerapkannya?



Ketika mengalami kegagalan, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu tidak memiliki kemampuan. Cobalah mengatakan kepada diri sendiri:



"Aku memang belum berhasil kali ini, tetapi bukan berarti aku tidak mampu. Aku sedang belajar dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan."



Ketika merasa lelah, izinkan dirimu beristirahat tanpa merasa bersalah.



Ketika melakukan kesalahan, fokuslah pada apa yang bisa diperbaiki daripada terus menghukum diri sendiri.



Kamu juga bisa melakukan latihan sederhana dengan membayangkan apa yang akan kamu katakan kepada seorang teman yang sedang mengalami masalah serupa. Kemudian, gunakan nada bicara yang sama kepada dirimu sendiri.



Sering kali, kita membutuhkan lebih sedikit penghakiman dan lebih banyak pengertian.



Kamu tidak harus menjadi manusia sempurna untuk pantas mendapatkan ketenangan.



3. Bangun Kebiasaan Bersyukur Tanpa Memaksakan Diri untuk Selalu Bahagia



Rasa syukur merupakan salah satu strategi yang cukup banyak diteliti dalam psikologi positif.



Namun, ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Bersyukur bukan berarti kamu harus menganggap semua masalah sebagai sesuatu yang baik. Bukan berarti kamu tidak boleh kecewa, marah, sedih, atau menginginkan perubahan.



Kamu tetap boleh merasa tidak puas terhadap keadaan tertentu sekaligus menghargai hal-hal baik yang sudah ada.



Dua hal tersebut bisa berjalan bersamaan.



Penelitian tentang intervensi rasa syukur menunjukkan bahwa latihan sederhana seperti mencatat hal-hal yang disyukuri dapat membantu meningkatkan kesejahteraan subjektif pada sebagian orang.



Mengapa hal ini bisa terjadi?



Salah satu alasannya adalah perhatian manusia cenderung mudah tertarik pada masalah, ancaman, dan hal-hal yang belum terpenuhi. Kita bisa mengingat satu komentar buruk selama berhari-hari, tetapi melupakan banyak pengalaman menyenangkan yang terjadi dalam satu minggu.



Latihan bersyukur membantu menyeimbangkan perhatian tersebut.



Cobalah melakukan latihan berikut setiap malam.



Tuliskan tiga hal yang kamu syukuri hari ini.



Tidak perlu sesuatu yang besar. Misalnya:



Aku masih memiliki kesempatan untuk menikmati makanan yang enak.



Aku berhasil menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda.



Aku bisa berbicara dengan seseorang yang membuatku merasa dihargai.



Kamu juga bisa menuliskan hal-hal sederhana seperti cuaca yang menyenangkan, perjalanan pulang yang lancar, tidur yang cukup, atau waktu luang untuk menikmati hobi.



Hal terpenting bukan jumlahnya, melainkan kemampuan untuk benar-benar menyadari pengalaman tersebut.



Jangan menjadikan rasa syukur sebagai kewajiban untuk menutupi emosi negatif. Jika hari ini terasa berat, kamu boleh mengakuinya.



Bersyukur bukan tentang menyangkal kesulitan, melainkan menyadari bahwa kesulitan bukan satu-satunya hal yang ada dalam kehidupanmu.



4. Jalani Kehidupan Berdasarkan Nilai-Nilai Pribadimu, Bukan Ekspektasi Orang Lain



Pernahkah kamu mengambil keputusan hanya karena takut mengecewakan orang lain?



Mungkin kamu memilih pekerjaan tertentu karena dianggap bergengsi. Mungkin kamu mengikuti standar kesuksesan keluarga atau lingkungan. Bisa jadi kamu menjalani rutinitas yang sebenarnya tidak kamu sukai karena merasa itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa.



Lama-kelamaan, kamu mungkin memiliki kehidupan yang terlihat baik dari luar, tetapi terasa kurang bermakna dari dalam.



Dalam pendekatan psikologi, khususnya Acceptance and Commitment Therapy (ACT), hidup berdasarkan nilai-nilai pribadi merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kehidupan yang bermakna.



Nilai adalah prinsip yang ingin kamu jadikan pedoman dalam menjalani hidup.



Contohnya:



Keluarga: ingin menjadi seseorang yang hadir dan peduli terhadap orang-orang terdekat.



Pertumbuhan: ingin terus belajar dan mengembangkan kemampuan.



Kebebasan: ingin mempunyai ruang untuk menentukan pilihan sendiri.



Kesehatan: ingin menjaga tubuh dan pikiran.



Kontribusi: ingin memberikan manfaat bagi orang lain.



Kejujuran: ingin menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip pribadi.



Nilai berbeda dengan tujuan.



Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, sedangkan nilai merupakan arah yang ingin terus kamu jalani.



Misalnya, mendapatkan pekerjaan baru adalah tujuan. Namun, mengembangkan kemampuan, memberikan kontribusi, dan bekerja dengan integritas merupakan nilai yang dapat terus kamu praktikkan.



Cara sederhana untuk menerapkannya adalah dengan bertanya kepada diri sendiri:



"Jika aku tidak perlu membuktikan apa pun kepada orang lain, kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin aku jalani?"



Kemudian, pilih satu tindakan kecil yang mencerminkan jawabanmu.



Jika kamu menghargai kesehatan, mulailah berjalan kaki secara teratur. Jika kamu menghargai keluarga, luangkan waktu untuk berbicara dengan mereka. Jika kamu menghargai pertumbuhan, bacalah buku atau pelajari keterampilan baru.



Kenyamanan hidup sering kali meningkat ketika tindakan sehari-hari mulai selaras dengan hal-hal yang benar-benar penting bagi kita.



Kamu tidak perlu menjalani kehidupan yang mengesankan semua orang. Kamu perlu membangun kehidupan yang memiliki arti bagimu.



5. Belajar Menikmati Hal-Hal Kecil dan Hadir pada Momen Sekarang



Banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya memikirkan masa depan atau menyesali masa lalu.



Saat bekerja, mereka memikirkan liburan. Saat liburan, mereka justru memikirkan pekerjaan. Ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan, perhatian mereka segera berpindah kepada hal berikutnya.



Akibatnya, kehidupan terasa seperti rangkaian kegiatan yang harus segera diselesaikan, bukan pengalaman yang bisa dinikmati.



Dalam psikologi, kemampuan memberikan perhatian pada pengalaman saat ini berkaitan dengan mindfulness.



Mindfulness merupakan praktik memperhatikan pengalaman saat ini dengan kesadaran dan tanpa penilaian berlebihan.



Kamu tidak harus melakukan meditasi selama berjam-jam untuk memulainya.



Cobalah latihan sederhana berikut:



Saat makan: perhatikan rasa, aroma, dan tekstur makanan. Jangan selalu makan sambil menggulir layar ponsel.



Saat berjalan: perhatikan lingkungan sekitar, udara, suara, dan gerakan tubuhmu.



Saat berbicara: dengarkan orang lain tanpa terus memikirkan apa yang akan kamu katakan berikutnya.



Saat beristirahat: berikan kesempatan kepada pikiran untuk beristirahat tanpa merasa harus selalu produktif.



Kamu juga bisa mempraktikkan savoring, yaitu kemampuan memperhatikan dan menikmati pengalaman positif.



Misalnya, ketika menikmati secangkir kopi pada pagi hari, jangan langsung menghabiskannya sambil memikirkan pekerjaan. Berikan beberapa menit untuk menikmati suasana tersebut.



Mengapa ini penting?



Karena kehidupan yang memuaskan tidak hanya dibangun melalui peristiwa besar seperti promosi pekerjaan, pernikahan, liburan, atau pencapaian finansial. Banyak pengalaman kecil yang juga memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan.



Kita sering terlalu sibuk mengejar kebahagiaan besar sampai lupa menikmati kebahagiaan sederhana yang sebenarnya sudah tersedia.



6. Rawat Hubungan Sosial yang Sehat dan Berani Menetapkan Batasan



Kemandirian bukan berarti kamu harus menjalani semuanya sendirian.



Manusia pada dasarnya membutuhkan hubungan sosial. Kita membutuhkan seseorang untuk berbagi cerita, mendapatkan dukungan, tertawa bersama, dan merasa diterima.



Hubungan yang sehat dapat memberikan rasa aman secara emosional serta membantu kita menghadapi tekanan kehidupan.



Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua hubungan memberikan pengaruh yang positif.



Ada hubungan yang membuat kita merasa dihargai, tetapi ada pula yang terus-menerus menguras energi. Ada orang yang mendukung pertumbuhan kita, tetapi ada juga yang membuat kita selalu merasa bersalah, tidak cukup baik, atau takut menjadi diri sendiri.



Karena itu, membangun kehidupan yang nyaman juga berarti belajar memilih kualitas hubungan.



Mulailah dengan memperhatikan bagaimana perasaanmu setelah berinteraksi dengan seseorang.



Apakah kamu merasa didengarkan? Apakah kamu bisa menyampaikan pendapat tanpa takut direndahkan? Apakah hubungan tersebut memberikan ruang bagi kedua pihak untuk berkembang?



Jika memungkinkan, luangkan lebih banyak waktu untuk orang-orang yang membuatmu merasa aman dan dihargai.



Selain itu, belajarlah menetapkan batasan.



Batasan bukan berarti bersikap egois atau tidak peduli. Batasan merupakan cara menjaga kebutuhan, waktu, energi, dan kesehatan emosional.



Kamu boleh menolak permintaan ketika memang tidak sanggup memenuhinya. Kamu boleh mengambil waktu untuk diri sendiri. Kamu juga boleh menjauh dari interaksi yang terus-menerus merugikanmu.



Contohnya, daripada mengatakan iya karena takut mengecewakan orang lain, kamu bisa berkata:



"Terima kasih sudah mengajakku, tetapi kali ini aku belum bisa ikut karena perlu menyelesaikan beberapa hal."



Kamu tidak harus memberikan penjelasan panjang untuk setiap keputusan pribadi.



Hubungan yang sehat tidak menuntutmu mengorbankan seluruh kebutuhan sendiri demi mempertahankan penerimaan orang lain.



7. Berhenti Menunggu Kehidupan Sempurna untuk Mulai Merasa Bahagia



Ini mungkin salah satu pelajaran paling penting.



Banyak orang menunda kebahagiaan karena merasa belum memiliki cukup banyak hal.



Mereka berkata akan merasa bahagia ketika sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, memiliki rumah sendiri, mencapai berat badan ideal, menemukan pasangan, atau mempunyai tabungan yang cukup.



Tentu saja, memiliki tujuan dan berusaha memperbaiki kehidupan merupakan sesuatu yang positif.



Namun, masalah muncul ketika kita menganggap kehidupan saat ini hanya sebagai ruang tunggu sebelum kebahagiaan yang sebenarnya dimulai.



Kita terus menunggu sesuatu yang belum pasti, sementara waktu berjalan.



Dalam psikologi, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan adaptasi hedonis atau hedonic adaptation. Manusia sering kali beradaptasi terhadap perubahan positif maupun negatif, sehingga sesuatu yang awalnya terasa sangat menyenangkan lama-kelamaan menjadi bagian biasa dari kehidupan.



Contohnya, ketika mendapatkan kenaikan gaji, kita mungkin merasa sangat bahagia. Namun, setelah beberapa waktu, standar pengeluaran dan harapan kita bisa ikut meningkat.



Kemudian, kita kembali merasa membutuhkan sesuatu yang lebih besar.



Karena itu, penting untuk membedakan antara meningkatkan kualitas hidup dan terus-menerus mengejar kepuasan tanpa akhir.



Kamu tetap boleh mempunyai ambisi. Kamu tetap boleh menginginkan kehidupan yang lebih baik. Namun, jangan sampai seluruh penghargaan terhadap kehidupanmu bergantung pada pencapaian berikutnya.



Cobalah menerapkan prinsip berikut:



Nikmati proses ketika sedang mengejar tujuan.



Berikan penghargaan kepada diri sendiri atas kemajuan kecil.



Jangan menganggap waktu istirahat sebagai kemunduran.



Sisihkan waktu untuk kegiatan yang kamu sukai tanpa harus menghasilkan sesuatu.



Hargai kehidupan yang sedang kamu bangun, bukan hanya kehidupan yang kamu bayangkan.



Kebahagiaan tidak harus selalu menunggu pencapaian besar.



Terkadang, kebahagiaan muncul ketika kamu bisa tidur dengan tenang, menikmati waktu bersama orang terdekat, melakukan sesuatu yang kamu sukai, atau merasa cukup dengan apa yang sedang kamu miliki.



Hidup tidak harus sempurna agar layak dinikmati.



Penutup: Kamu Tidak Harus Memiliki Kehidupan Orang Lain untuk Merasa Bahagia dengan Kehidupanmu Sendiri



Merasa nyaman dengan kehidupan sendiri merupakan proses yang membutuhkan waktu.



Kamu mungkin masih akan mengalami hari-hari ketika merasa tertinggal. Kamu mungkin masih sesekali membandingkan diri dengan orang lain, mengkhawatirkan masa depan, atau menyesali keputusan masa lalu.



Itu tidak berarti kamu gagal.



Perubahan psikologis bukan tentang menghilangkan seluruh pikiran negatif, melainkan belajar meresponsnya dengan cara yang lebih sehat.



Tujuh strategi di atas dapat menjadi langkah awal:



Berhenti membandingkan seluruh kehidupanmu dengan potongan kehidupan orang lain.



Latih penerimaan diri dan perlakukan dirimu dengan lebih baik.



Bangun kebiasaan bersyukur tanpa menyangkal perasaan negatif.



Jalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai pribadimu.



Belajar menikmati hal-hal kecil dan hadir pada momen sekarang.



Rawat hubungan sosial yang sehat dan tetapkan batasan.



Berhenti menunggu kehidupan sempurna untuk mulai menikmati kebahagiaan.



Kamu tidak harus mengubah seluruh kehidupanmu dalam satu malam. Mulailah dengan satu kebiasaan kecil, lakukan secara konsisten, lalu tambahkan perubahan lainnya ketika kamu sudah siap.



Pada akhirnya, kehidupan yang nyaman bukan selalu kehidupan yang paling mewah, paling sukses, atau paling mengesankan di mata orang lain.



Kehidupan yang nyaman adalah kehidupan ketika kamu tidak terus-menerus berperang dengan dirimu sendiri. Ketika kamu bisa menerima masa lalu tanpa terjebak di dalamnya, menjalani masa sekarang dengan kesadaran, dan memandang masa depan dengan harapan yang realistis.



Jangan habiskan seluruh waktumu untuk mengejar kehidupan yang terlihat sempurna bagi orang lain sampai lupa menikmati kehidupan yang sedang kamu miliki.



Kamu berhak berkembang, tetapi kamu juga berhak menikmati prosesnya.



