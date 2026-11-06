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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 6 November 2026 | 21.22 WIB

Beras Sampai Minyak Goreng Naik, Ini 8 Cara Ala Anak Kos Bertahan di Tanggal Tua

Ilustrasi anak kos/Pexels - Image

Ilustrasi anak kos/Pexels

JawaPos.com-In This Economy, akhir bulan terasa semakin berat, terutama bagi anak kos.

Baik pekerja maupun kalangan mahasiswa yang harus merantau, kebutuhan hidup seperti biaya sewa tempat tinggal, transportasi, kiriman uang untuk orang tua, sampai kebutuhan sehari-hari tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. 

Belum lagi jika terjadi kondisi darurat, seperti saat jatuh sakit yang mengharuskan anda mengalokasikan dana tambahan.

Situasi ini membuat pengelolaan keuangan menjadi semakin penting agar uang yang anda punya tetap cukup minimal sampai kiriman berikutnya atau sampai waktu gajian tiba.

Pengeluaran yang sebelumnya terasa biasa saja, kini bisa semakin mahal. Kondisi tersebut yang mendorong anak kos untuk mengubah kebiasaan dan mencari cara agar tetap bisa memenuhi biaya hidup dengan anggaran yang dipunya. 

Ada berbagai kebiasaan yang menggambarkan strategi hidup hemat ala anak kos. Menurut informasi dari laman banksinarmas. Dan amikom.ac yang dikutip pada (6/11), sejumlah cara tersebut dapat membantu anda mengatur uang agar tidak cepat habis menjelang akhir bulan. 

Menariknya, beberapa kebiasan ini tidak hanya bisa diterapkan oleh mereka yang tinggal di kos-kosan.

Anda juga dapat mengadopsi cara hidup hemat ala anak kos untuk mensiasati dan bertahan sampai akhir bulan In This Economy. 

Salah satu cara anak kos menghemat uang di akhir bulan adalah dengan cara memasak sendiri. Membawa bekal tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran untuk jajan, tetapi juga bisa mengasah skill memasak. 

Menu bekal yang anda buat juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan.  Anda dapat masak makanan sederhana seperti roti panggang atau makanan berat dengan porsi yang bisa membuat anda kenyang. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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