Bare Minimum vs Princess Treatment, Apa Bedanya dalam Hubungan Asmara?

Gambar ilustrasi hubungan asmara dari magnific
JawaPos.com - Istilah bare minimum dan princess treatment semakin populer dalam perbincangan mengenai hubungan asmara.
Keduanya menggambarkan bentuk perhatian yang diterima seseorang dari pasangannya, tetapi memiliki makna berbeda.
Menurut Verywell Mind, perbedaan utama keduanya terletak pada tingkat perhatian, usaha, dan cara pasangan menunjukkan kasih sayang.
Psikolog klinis berlisensi Nusha Nouhi, PhD, dan pakar hubungan Marisa T. Cohen, PhD, LMFT, menekankan pentingnya memahami kebutuhan pribadi tanpa mengabaikan keseimbangan dalam hubungan.
Bare minimum merujuk pada usaha mendasar yang seharusnya hadir dalam hubungan sehat, seperti saling menghormati, memberikan perhatian, bersikap jujur, serta bersedia mendengarkan pasangan.
Contohnya, membantu membawa barang ketika pasangan kelelahan, membelikan makanan saat ia sakit, atau tetap hadir ketika sedang menghadapi masalah.
Hal-hal tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi menjadi fondasi penting untuk membangun rasa aman dan kepercayaan.
Jika perhatian dasar saja jarang diberikan, salah satu pihak dapat merasa diabaikan dan mulai meragukan nilai dirinya dalam hubungan.
Sementara itu, princess treatment menggambarkan usaha ekstra untuk membuat pasangan merasa istimewa dan dihargai.
Bentuknya bisa berupa menulis surat cinta, menyiapkan kejutan kecil, merencanakan kencan, atau sesekali memberikan hadiah yang diinginkan pasangan.
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Jawa Pos
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