7 Hal yang Perlahan Ditinggalkan Orang Saat Mereka Merasa Nyaman dengan Diri Mereka Sendiri

JawaPos.com - Ada fase dalam hidup ketika seseorang tidak lagi terlalu sibuk membuktikan siapa dirinya kepada orang lain.

Ia tidak menjadi manusia yang sempurna. Ia masih bisa merasa takut, kecewa, marah, malu, atau ragu. Namun, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya: ia tidak lagi merasa harus mendapatkan persetujuan semua orang agar dirinya terasa berharga.

Menariknya, perubahan ini sering kali tidak terjadi secara dramatis.

Tidak ada pengumuman bahwa seseorang telah menjadi lebih percaya diri. Tidak ada tanda khusus yang langsung terlihat. Sebaliknya, perubahan tersebut muncul melalui hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Cara seseorang berbicara berubah. Cara ia menghadapi kritik berubah. Cara ia memilih teman berubah. Bahkan hal-hal yang dahulu terasa sangat penting perlahan kehilangan kekuatannya.

Dalam psikologi, kenyamanan terhadap diri sendiri dapat berkaitan dengan penerimaan diri, harga diri yang lebih stabil, kemampuan mengatur emosi, dan berkurangnya ketergantungan pada validasi eksternal. Ketika seseorang mulai menerima dirinya dengan lebih realistis, ia tidak lagi harus terus-menerus melawan dirinya sendiri.

Dan ketika pertarungan batin itu mulai mereda, beberapa kebiasaan lama biasanya ikut ditinggalkan.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (29/8), terdapat tujuh hal yang perlahan sering dilepaskan seseorang ketika ia semakin nyaman dengan dirinya sendiri.

1. Kebutuhan untuk Selalu Mendapatkan Persetujuan Orang Lain

Salah satu perubahan paling besar adalah berkurangnya kebutuhan untuk disukai semua orang.