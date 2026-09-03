Jika Kamu Ingin Meningkatkan Kedekatan dengan Pasangan, Lakukan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang semakin dekat dengan pasangan / foto: Magnific/koldo_studio

JawaPos.com - Hubungan yang dekat dengan pasangan tidak selalu dibangun melalui hal-hal besar. Banyak orang mengira bahwa untuk membuat hubungan semakin harmonis, mereka harus sering memberikan hadiah, merencanakan liburan romantis, atau melakukan kejutan yang luar biasa.

Padahal, dalam psikologi hubungan, kedekatan justru sering tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.



Cara kamu menyapa pasangan ketika pulang, bagaimana kamu mendengarkan ceritanya, apakah kamu menghargai hal-hal kecil yang ia lakukan, sampai bagaimana kalian menyelesaikan perbedaan pendapat—semuanya dapat memengaruhi kualitas hubungan.



Kedekatan emosional bukan berarti pasangan harus selalu setuju, selalu bersama, atau tidak pernah bertengkar. Kedekatan lebih berkaitan dengan perasaan bahwa “aku aman menjadi diriku sendiri di dekatmu, aku didengar, dihargai, dan kamu tetap berada di sisiku ketika keadaan tidak mudah.”



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (3/9), jika kamu ingin hubungan terasa lebih hangat dan dekat, berikut delapan kebiasaan yang bisa mulai diterapkan.



1. Biasakan Benar-Benar Mendengarkan Saat Pasangan Bercerita



Salah satu bentuk kedekatan yang paling sederhana adalah mendengarkan.



Namun, mendengarkan bukan sekadar diam ketika pasangan berbicara. Ada perbedaan antara mendengar suara seseorang dan berusaha memahami apa yang sebenarnya ia rasakan.



Ketika pasangan bercerita tentang masalah di tempat kerja, misalnya, respons yang sering muncul adalah langsung memberikan solusi.



“Ya sudah, jangan dipikirkan.”



“Kalau begitu, kamu harus bicara dengan atasanmu.”



“Kenapa kamu tidak cari pekerjaan lain?”



Padahal, terkadang pasangan tidak sedang mencari solusi. Ia hanya ingin merasa bahwa emosinya dipahami.



Cobalah memberikan respons seperti:



“Wajar kalau kamu merasa capek setelah mengalami itu.”



“Berarti hari ini benar-benar berat buat kamu, ya?”



“Kamu mau aku dengarkan saja atau kamu ingin kita cari solusinya bersama?”



Kebiasaan ini membuat pasangan merasa bahwa perasaannya memiliki tempat dalam hubungan.



Secara psikologis, pengalaman merasa didengarkan dan dipahami dapat membantu membangun rasa aman emosional. Ketika seseorang merasa aman, ia cenderung lebih nyaman membuka diri.



Jadi, lain kali pasangan bercerita, cobalah meletakkan ponsel, menghentikan aktivitas sebentar, melakukan kontak mata, dan benar-benar hadir dalam percakapan.



Kadang-kadang, perhatian penuh selama sepuluh menit jauh lebih berarti daripada hadiah mahal.



2. Jangan Hanya Menghargai Hal Besar, Perhatikan Hal-Hal Kecil



Kedekatan dalam hubungan sering kali berkurang bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena pasangan mulai merasa tidak dihargai.



Bayangkan seseorang setiap hari membuatkan kopi, membantu pekerjaan rumah, mengingatkan jadwal penting, atau menanyakan apakah kamu sudah makan.



Karena dilakukan berulang kali, kita akhirnya menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa.



Padahal, sesuatu yang biasa bagi kita mungkin merupakan bentuk perhatian dari pasangan.



Karena itu, biasakan mengucapkan terima kasih.



Bukan hanya ketika pasangan melakukan sesuatu yang besar, tetapi juga untuk hal-hal sederhana.



“Terima kasih sudah menungguku.”



“Terima kasih sudah bantu tadi.”



“Aku senang kamu selalu mengingat hal kecil seperti itu.”



“Aku menghargai kamu sudah berusaha hari ini.”



Kebiasaan mengungkapkan apresiasi membantu pasangan merasa bahwa kontribusinya terlihat.



Ada alasan mengapa rasa syukur sering dikaitkan dengan kualitas hubungan yang lebih baik. Ketika seseorang secara aktif memperhatikan hal-hal positif dalam hubungannya, fokusnya tidak hanya tertuju pada kekurangan pasangan.



Bukan berarti masalah harus diabaikan.



Namun, hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan: kemampuan membicarakan masalah sekaligus kemampuan melihat kebaikan yang masih ada.



3. Ciptakan Waktu Khusus Tanpa Gangguan



Tinggal serumah tidak selalu berarti memiliki kedekatan.



Dua orang bisa duduk bersebelahan di sofa selama satu jam, tetapi masing-masing sibuk dengan ponsel. Mereka bisa makan malam bersama, tetapi pikiran sibuk dengan pekerjaan. Mereka bahkan bisa tidur di tempat yang sama tanpa benar-benar berbicara.



Karena itu, salah satu kebiasaan yang penting adalah menciptakan waktu berkualitas.



Tidak harus mahal.



Kalian bisa berjalan kaki bersama, minum kopi, memasak, makan malam tanpa ponsel, atau sekadar berbicara sebelum tidur.



Yang penting bukan aktivitasnya, melainkan kualitas kehadiran.



Cobalah membuat aturan sederhana, misalnya:



15–30 menit setiap hari tanpa ponsel dan tanpa pekerjaan.



Gunakan waktu tersebut untuk bertanya:



“Bagaimana harimu?”



“Apa yang paling membuatmu senang hari ini?”



“Ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan?”



“Apa yang bisa aku bantu?”



Pertanyaan sederhana seperti ini membuka ruang untuk percakapan yang lebih dalam.



Hubungan membutuhkan perhatian yang berulang. Jika seluruh energi diberikan kepada pekerjaan, media sosial, teman, dan berbagai urusan lainnya, hubungan dapat perlahan-lahan mendapatkan “sisa waktu” saja.



Padahal, kedekatan membutuhkan investasi.



Bukan selalu soal berapa lama kalian bersama, tetapi seberapa hadir kalian ketika sedang bersama.



4. Biasakan Menyentuh dan Menunjukkan Kasih Sayang



Sentuhan merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal dalam hubungan.



Memegang tangan, memeluk, mencium kening, menyentuh bahu, atau sekadar duduk berdekatan dapat menjadi cara sederhana untuk menunjukkan kasih sayang.



Tentu saja, setiap orang memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda terhadap sentuhan. Karena itu, penting untuk memahami batasan dan preferensi pasangan.



Bagi sebagian pasangan, pelukan setelah hari yang melelahkan bisa terasa sangat menenangkan.



Bagi pasangan lain, bentuk kasih sayang mungkin lebih nyaman melalui kata-kata atau bantuan praktis.



Intinya adalah mencari tahu:



“Apa yang membuat pasangan saya merasa dicintai?”



Jangan berasumsi bahwa cara kita menunjukkan cinta pasti merupakan cara yang paling dibutuhkan pasangan.



Kamu mungkin merasa bahwa membeli sesuatu adalah bentuk perhatian. Namun, pasangan mungkin justru lebih menghargai ketika kamu menyediakan waktu untuk mendengarkannya.



Kedekatan terbentuk ketika kasih sayang tidak hanya diberikan berdasarkan apa yang ingin kita berikan, tetapi juga berdasarkan apa yang bisa diterima dan dirasakan bermakna oleh pasangan.



5. Belajar Membicarakan Masalah Tanpa Menyerang Karakter Pasangan



Setiap hubungan pasti memiliki konflik.



Perbedaan pendapat bukan otomatis tanda bahwa hubungan gagal.



Yang lebih penting adalah bagaimana pasangan menghadapi konflik tersebut.



Salah satu kebiasaan yang perlu dihindari adalah menyerang karakter.



Misalnya:



“Kamu memang egois.”



“Kamu tidak pernah peduli.”



“Kamu selalu seperti ini.”



“Kamu memang tidak bisa diandalkan.”



Kalimat seperti itu mengubah masalah tertentu menjadi serangan terhadap identitas seseorang.



Akibatnya, pasangan biasanya akan merasa harus membela diri.



Cobalah mengganti serangan karakter dengan penjelasan mengenai perilaku dan perasaan.



Daripada mengatakan:



“Kamu tidak pernah peduli padaku.”



Cobalah:



“Aku merasa tidak diperhatikan ketika aku sedang bercerita tetapi kamu tetap melihat ponsel.”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi dampaknya bisa sangat berbeda.



Kalimat pertama menyerang pribadi.



Kalimat kedua menjelaskan perilaku, situasi, dan dampak emosionalnya.



Cara seperti ini memberi pasangan kesempatan untuk memahami masalah tanpa merasa seluruh dirinya sedang disalahkan.



Konflik yang sehat bukan tentang siapa yang menang.



Tujuannya adalah memahami masalah dan menemukan cara agar hubungan menjadi lebih baik.



6. Jangan Menunggu Pasangan Meminta Perhatian



Salah satu kebiasaan yang dapat memperkuat hubungan adalah belajar peka terhadap kondisi emosional pasangan.



Kamu tidak harus menjadi pembaca pikiran.



Namun, kamu bisa mulai memperhatikan perubahan kecil.



Apakah pasangan terlihat lebih diam dari biasanya?



Apakah ia tampak kelelahan?



Apakah cara bicaranya berubah?



Apakah belakangan ini ia lebih sering mengatakan bahwa dirinya stres?



Daripada menunggu sampai masalah menjadi besar, cobalah bertanya:



“Kamu kelihatan capek. Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan?”



“Aku merasa kamu sedang banyak pikiran. Aku ada di sini kalau kamu ingin bicara.”



“Belakangan ini kamu kelihatan kurang bersemangat. Apa yang bisa aku lakukan?”



Perhatian seperti ini memberikan pesan sederhana:



“Aku memperhatikanmu.”



Dan bagi banyak orang, merasa diperhatikan merupakan bagian penting dari rasa dekat.



Namun, penting juga untuk tidak memaksa.



Jika pasangan belum siap berbicara, berikan ruang.



Kamu bisa mengatakan:



“Tidak apa-apa kalau kamu belum mau cerita sekarang. Kalau nanti kamu butuh aku, aku ada.”



Dengan begitu, kamu menunjukkan perhatian tanpa membuat pasangan merasa tertekan.



7. Pertahankan Rasa Penasaran terhadap Pasangan



Salah satu jebakan dalam hubungan jangka panjang adalah merasa bahwa kita sudah mengetahui pasangan sepenuhnya.



Karena sudah lama bersama, kita mulai berpikir:



“Aku sudah tahu dia akan menjawab apa.”



“Aku sudah tahu apa yang dia suka.”



“Aku sudah tahu cara berpikirnya.”



Padahal, manusia terus berubah.



Pasanganmu hari ini belum tentu sama dengan pasanganmu beberapa tahun yang lalu.



Pengalaman baru, pekerjaan, usia, lingkungan, kegagalan, keberhasilan, dan berbagai peristiwa hidup dapat mengubah seseorang.



Karena itu, tetaplah penasaran.



Tanyakan hal-hal yang mungkin belum pernah kamu tanyakan:



“Apa hal yang paling ingin kamu capai beberapa tahun ke depan?”



“Apa yang belakangan ini paling kamu khawatirkan?”



“Kalau kamu bisa belajar satu hal baru, apa yang ingin kamu pelajari?”



“Apa sesuatu tentang dirimu yang menurutmu belum benar-benar aku pahami?”



Pertanyaan semacam ini dapat membuka percakapan yang lebih dalam.



Kedekatan bukan hanya mengetahui kebiasaan pasangan, tetapi juga terus mengenal dunia batinnya.



8. Biasakan Memperbaiki Hubungan Setelah Terjadi Konflik



Tidak ada hubungan yang sempurna.



Bahkan pasangan yang sangat dekat pun dapat mengalami salah paham, emosi, pertengkaran, dan kekecewaan.



Yang membedakan hubungan yang sehat bukan tidak adanya konflik, melainkan kemampuan untuk kembali terhubung setelah konflik.



Setelah suasana mulai tenang, jangan selalu berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa.



Cobalah melakukan perbaikan.



Misalnya:



“Maaf tadi aku bicara terlalu keras.”



“Aku masih merasa kesal, tapi aku tidak ingin masalah ini membuat kita saling menjauh.”



“Aku ingin memahami sudut pandangmu.”



“Tadi aku salah karena langsung menyimpulkan sesuatu tentang kamu.”



Permintaan maaf yang tulus tidak membuat seseorang menjadi lemah.



Sebaliknya, kemampuan mengakui kesalahan menunjukkan bahwa hubungan lebih penting daripada ego.



Namun, memperbaiki hubungan juga bukan berarti mengabaikan masalah.



Jika sebuah konflik terus berulang, pasangan perlu membicarakan akar persoalannya.



Pertanyaannya bukan hanya:



“Siapa yang salah?”



Tetapi:



“Apa yang sebenarnya terjadi di antara kita, dan apa yang perlu kita ubah agar hal ini tidak terus terulang?”



Kedekatan Tidak Dibangun dalam Satu Hari



Delapan kebiasaan di atas mungkin terlihat sederhana.



Tidak ada yang membutuhkan biaya besar.



Tidak ada yang membutuhkan hubungan sempurna.



Namun, justru di situlah pentingnya.



Kedekatan emosional biasanya dibangun dari interaksi kecil yang dilakukan berulang kali.



Mendengarkan pasangan.



Mengucapkan terima kasih.



Menyediakan waktu.



Memberikan sentuhan yang nyaman.



Berbicara tanpa merendahkan.



Memperhatikan kondisi emosional.



Tetap penasaran terhadap pasangan.



Dan berusaha memperbaiki hubungan setelah konflik.



Semua itu mengirimkan pesan yang sama:



“Kamu penting bagiku.”



Jika selama ini hubungan terasa mulai renggang, jangan langsung berpikir bahwa semuanya harus diperbaiki sekaligus.



Pilih satu kebiasaan terlebih dahulu.



Misalnya, mulai malam ini, matikan ponsel selama 20 menit dan tanyakan kepada pasangan bagaimana harinya.



Besok, coba ungkapkan satu hal yang kamu hargai dari dirinya.



Lusa, dengarkan ceritanya tanpa langsung memberikan solusi.



Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memiliki makna besar dalam sebuah hubungan.



Pada akhirnya, hubungan yang dekat bukanlah hubungan yang tidak pernah mengalami masalah.



Hubungan yang dekat adalah hubungan di mana dua orang tetap berusaha untuk saling memahami, saling menghargai, dan kembali menemukan satu sama lain meskipun kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan.



Jadi, jika kamu ingin hubunganmu semakin dekat, jangan hanya mencari momen romantis yang besar.



Perhatikan momen-momen kecil.



