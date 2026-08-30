Pura-Pura Menikmati, Padahal Terkuras: 10 Hal yang Tak Disukai Orang Introvert

Hal yang bikin orang introvert lelah meski pura-pura menikmati kata Psikologi. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Tidak semua orang menikmati interaksi sosial dengan cara yang sama. Bagi sebagian orang, bertemu banyak orang dan berada dalam suasana ramai justru dapat menghabiskan energi, meskipun dari luar mereka terlihat menikmati keadaan.
Hal tersebut cukup sering dialami oleh orang dengan kecenderungan introvert. Introvert bukan berarti tidak suka berteman atau selalu menghindari lingkungan sosial. Mereka tetap dapat menikmati percakapan dan berbagai kegiatan bersama orang lain, tetapi biasanya membutuhkan waktu untuk menyendiri setelah menerima terlalu banyak stimulasi.
Dalam kondisi tertentu, seorang introvert bahkan bisa tetap tersenyum, bercanda, dan mengikuti kegiatan meski sebenarnya sudah merasa lelah. Mereka melakukan hal tersebut demi menjaga suasana atau karena tidak ingin dianggap tidak ramah.
Dilansir dari laman Geediting, terdapat sejumlah situasi yang dapat membuat orang introvert merasa terkuras meskipun mereka tampak menikmatinya. Berikut di antaranya.
1. Berada di tengah kerumunan dengan obrolan yang terlalu dangkal
Percakapan ringan sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Namun, terlalu lama berada dalam kelompok besar dengan topik yang menurut mereka kurang bermakna dapat membuat introvert cepat kehilangan energi.
Mereka umumnya lebih menikmati pembicaraan yang mendalam bersama satu atau dua orang. Karena itu, berada di tengah banyak orang sambil berpindah dari satu obrolan ringan ke obrolan lainnya dapat terasa melelahkan.
2. Mengikuti acara networking
Bagi sebagian introvert, menghadiri acara yang mengharuskan mereka berkenalan dengan banyak orang baru bukanlah pengalaman yang mudah.
Situasi yang mengharuskan seseorang memperkenalkan diri, membangun koneksi, dan terus mencari topik pembicaraan dapat terasa menguras mental. Mereka biasanya lebih nyaman ketika bisa membangun hubungan secara perlahan melalui percakapan yang lebih personal dan alami.
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Jawa Pos
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