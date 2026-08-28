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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 28 Agustus 2026 | 15.20 WIB

8 Kebiasaan Orang Sulit Dihormati yang Sering Muncul dalam Percakapan Santai Menurut Psikologi

Kebiasaan orang sulit dihormati yang sering muncul di percakapan santai menurut psikologi./Magnific/ magnific - Image

Kebiasaan orang sulit dihormati yang sering muncul di percakapan santai menurut psikologi./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi sulit dihormati sering terlihat dari kebiasaan tertentu yang muncul saat seseorang sedang berbincang santai.

Rasa hormat tidak datang begitu saja hanya karena usia atau status sosial yang dimiliki seseorang.

Kepercayaan dan rekam jejak perilaku yang baik menjadi syarat utama seseorang layak mendapatkan penghormatan.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (27/8), berikut delapan kebiasaan psikologi sulit dihormati yang sering muncul dalam percakapan santai sehari-hari.

1. Terlalu banyak membagikan informasi pribadi

Berbagi cerita memang wajar, namun ada batas tipis antara bersikap sosial dan terkesan berlebihan.

Kebiasaan membagikan terlalu banyak informasi pribadi justru membuat orang lain merasa tidak nyaman berada di dekatnya.

Sikap ini juga membuat seseorang terkesan kurang dapat dipercaya, padahal kepercayaan menjadi dasar utama rasa hormat.

Kebiasaan ini secara perlahan dapat mengikis kesan baik yang seharusnya dibangun dalam sebuah hubungan sosial.

2. Tertawa berlebihan atau terasa tidak nyaman

Editor: Hanny Suwindari
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